El 'whatsapp' que Juanma Castaño envió a Florentino Pérez tras su comparecencia

El periodista respondió al presidente del Real Madrid con un mensaje de texto en el que intentó rebajar la crispación entre ambos aunque sin renunciar al duelo mediático

La resaca de la comparecencia de Florentino Pérez sigue dejando episodios de alto voltaje en distintos medios de comunicación y uno de los principales protagonistas ha sido Juanma Castaño.

El director de El Partidazo de la COPE no solo respondió en directo a las palabras del presidente del Real Madrid durante la retransmisión de la rueda de prensa sino que fue un paso más allá al desvelar que le envió un mensaje personal al mandamás blanco tras finalizar el acto.

Durante la comparecencia, seguida en directo en antena, Florentino lanzó un recado al periodista cuando fue preguntado por un compañero de su emisora. "Dígale al señor Juanma Castaño que cuide al Real Madrid". La respuesta no se hizo esperar en los estudios de COPE. "Cuídelo usted, cuídelo usted", replicó el asturiano en ese mismo instante, evidenciando la nula relación que existe entre el presidente del Real Madrid y los periodistas de la emisora episcopal. No es la primera vez que Castaño se queja públicamente del ninguneo que sufre por parte del presidente del Real Madrid, quien jamás se ha prestado a una entrevista con su medio.

El 'whatsapp' de Castaño al presidente del Real Madrid

Horas después, ya en su programa nocturno, el propio Castaño confesó que intentó rebajar la crispación en el ámbito privado, aunque lo hizo sin renunciar al pulso mediático. "Me he conectado al WhatsApp, he visto en línea a Florentino y le he escrito: 'Yo sé que en el fondo me aprecias. Un abrazo y me alegro de que estés bien'", relató en antena.

Según explicó, el mensaje no obtuvo respuesta, pero dejó abierta la puerta al diálogo. "Si me responde, aquí tiene el micrófono para defender al Real Madrid y hablar cara a cara de todo lo que él quiera. No tengo nada que ocultar".

El propio Castaño también valoró el tono de la intervención del presidente, destacando con evidente sarcasmo las formas del presidente del club merengue. "Le agradezco que no haya llamado a mis jefes para pedir mi cabeza. Eso sí es más desagradable", apuntó.

Castaño puso la guinda a su argumentación recordando el tiempo que el presidente del Real Madrid lleva ignorando sus invitaciones. "¿Ves esta silla? Lleva diez años ahí esperando a que venga Florentino Pérez".

Manolo Lama: "Florentino me da pena"

Las reacciones dentro de la propia emisora no se quedaron ahí. Su compañero Manolo Lama fue más contundente al describir la comparecencia como "patética", un calificativo que solo fue el principio de una larga carga de reproches hacia Florentino. "Yo creo que iba con la idea de convocar elecciones, pero lo encabronaron con los mensajes del teléfono y vimos a Florentino en todo su esplendor. Ha sido una persona temida, después admirada y ahora, a mí personalmente, me da pena, comentó.

"Yo voy a ver al comandante Lara al teatro y no me río tanto como hoy. Esto, como lo vean en el mundo entero, esta rueda de prensa no la entienden. Ahora entiendo por qué lleva diez años sin hablar ante los medios de comunicación", añadió. "Todo lo bueno que ha hecho Florentino lo está tirando por tierra", apuntó igualmente el narrador de Cabra, sin piedad en su intervención nocturna. "Su actuación es muy mala para el Madrid".

Paco González, irónico

En esa misma línea se mostró Paco González, otro de los pesos pesados de la emisora, que en sus tiempos tuvo muy buena relación con Florentino. González describió la comparecencia como "algo histórico", valorando su sorpresa al reconocer a un Florentino Pérez "con más energía y con más ganas de guerra de las que yo pensaba" después de tantos años sin hablarse. "Me ha dado la sensación de que se sentaba el presidente del Madrid pero hablaba el Florentino que está relajado al final de una comida".

Sin embargo, señaló el recurso recurrente y cómico del presidente a su baja de suscripción del ABC cuando no sabía cómo hilar su discurso, algo que al periodista le pareció "un gag de una comedia".