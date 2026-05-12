Juanma Castaño y Manolo Lama reaccionan a la rueda de prensa de Florentino Pérez: "Es patética"

Los periodistas de la cadena Cope no dudaron en opinar y responder a la tensa comparecencia del presidente del Real Madrid en la que centró su ataque en ciertos periodistas

La rueda de prensa del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, puede que pase a la historia del fútbol en ese 2026. Cuando se hablaba de que el presidente podría anunciar su dimisión en el cargo, Florentino Pérez fue lo primero que hizo nada más tomar la palabra: anunciar que no dimitiría. Seguidamente informó sobre la convocatoria de elecciones y animó a todo aquel que lo desease, a presentarse.

Pero quizás la parte más sorprendente de la rueda de prensa de Florentino Pérez llegó cuando empezó a señalar sin ningún tipo de miramientos a los medios de comunicación y a ciertos periodistas. El enganchón de más temperatura lo tuvo con el periodista Rubén Cañizares, de ABC. El presidente del Real Madrid habló de "malos periodistas" y de una campaña organizada: "Es una campaña organizada. El ABC es de Vocento y creó Relevo. Relevo, de acuerdo con LaLiga, se dedicó a hacer un periódico digital que perdió 25 millones, y cuando LaLiga no pagaba se fue a Telefónica, y a Telecinco. El único fin de Relevo era meterse con el Real Madrid y con Florentino, su presidente".

El propio Rubén Cañizares se ha expresado en X (antes Twitter) para hablar de humillación: "Florentino Pérez ha convocado una rueda de prensa para intentar humillar a ABC, al grupo Vocento y a mí. Y no se lo iba a permitir. Hay límites que no se pueden sobrepasar. Muy orgulloso de mi trabajo y de mi periódico. Así de claro".

Manolo Lama habla de rueda de prensa patética

Manolo Lama, periodista de la cadena Cope también ha seguido muy de cerca la rueda de prensa de Florentino Pérez y el reconocido periodista no ha dudado en calificar de "patética" la comparecencia del presidente del Real Madrid. Además Manolo Lama añadió que entiende el porqué de que Florentino Pérez lleve 10 años sin hablar ante los medios de comunicación. "Ahora entiendo poque lleva 10 años sin hahblar ante los medios de comunicación".

Juanma Castaño responde en directo a Florentino Pérez

Juanma Castaño, que seguía la rueda de prensa de Florentino Pérez en directo en los estudios de la cadena Cope, vio como su nombre era otro de los señalados por el presidente del Real Madrid cuando el máximo dirigente blanco le señalaba por no cuidar al club merengue: "Dígale a Juanma Castaño que cuide al Real Madrid", le comentó a Melchor Ruiz, periodista que estaba presente en la comparecencia. Juanma Castaño, que escuchaba atentamente, respondió: "Cuídelo usted, cuídelo usted".

Florentino Pérez se dará de baja de ABC

Casi en el comienzo de la comparecencia de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid dejó una curiosa declaración cuando apelaba a su suscripción al diario ABC y a cómo su padre leía siempre el citado medio. Florentino Pérez dejó claro que se iba a dar de baja por honrar a su padre: "Y lo siento, porque mi padre leía siempre el ABC y me suscribió hace muchísimos años. Yo quería honrar a mi padre, pero he tomado la decisión de darme de baja, por honrar a mi padre, que me lo agradecerá. La gente se hace unas historias".