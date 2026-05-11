La onubense Carolina Marín explica su retirada del bádminton: "Fue la decisión más dura de mi vida, pero la mejor"

La campeona olímpica repasó junto a Pablo Motos el adiós al bádminton, el peso de las lesiones y la paz de haber priorizado su salud a los 32 años

Carolina Marín volvió a hablar de la decisión que cerró una de las carreras más importantes del deporte español. La onubense pasó por El Hormiguero y explicó que su retirada del bádminton fue “la decisión más dura” de su vida, aunque también la más necesaria.

La campeona olímpica en Río 2016, tres veces campeona del mundo y siete veces campeona de Europa anunció su retirada profesional el pasado 26 de marzo, después de años marcados por graves lesiones de rodilla y por la imposibilidad de volver a competir sin poner en riesgo su salud.

Carolina Marín encuentra paz tras dejar el bádminton

Carolina Marín habló desde una serenidad que no siempre acompaña a los grandes campeones cuando deben abandonar la competición. La exjugadora reconoció que dejar el bádminton fue durísimo, pero también dejó claro que hoy vive una etapa feliz.

La clave de su mensaje estuvo en la salud. Marín explicó que intentó volver hasta el final después de superar lesiones y operaciones, pero que forzar de nuevo su cuerpo habría tenido consecuencias para el resto de su vida.

Las rodillas obligaron a Carolina Marín a elegir su salud

La retirada de Carolina Marín no se entiende sin el castigo físico que arrastró durante años. La española sufrió tres roturas del ligamento cruzado en sus rodillas, dos en la derecha y una en la izquierda, y la última gran lesión llegó en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando tuvo que abandonar en semifinales.

En el programa, la onubense explicó que en febrero de 2026 volvió a operarse después de meses con dolor. “Llevaba con dolor desde octubre, con dolor punzante en el menisco interno”, relató ante Pablo Motos.

Su reflexión fue especialmente dura al hablar de lo que no se ve en el deporte de élite. Para Marín, las lesiones no son solo diagnósticos, quirófanos o plazos médicos, sino también una carga emocional silenciosa: “Los deportistas sufrimos mucho con las lesiones, hay muchas lágrimas que no se ven y no se valoran”.

Carolina Marín no quería acabar con una prótesis de rodilla

La exjugadora fue muy clara al explicar por qué decidió parar. Ahora no tiene dolor y eso, según contó, le ha permitido volver a disfrutar de su vida con una tranquilidad que durante mucho tiempo no tenía: “Por primera vez he priorizado mi salud. No quería acabar con una prótesis de rodilla”.

También explicó que hay gestos cotidianos que ya no podrá hacer como antes. Nunca más podrá ponerse en cuclillas, especialmente por el estado de su rodilla derecha, y su cirujano le ha recomendado evitar impactos. Por eso ahora centra su actividad física en bicicleta, trabajo aeróbico y gimnasio.

El equipo de Carolina Marín no quería que volviera a competir

Carolina Marín reconoció que, después de la tercera operación de rodilla, su entorno deportivo no veía claro que regresara a la pista: “Era un riesgo muy grande. Soy muy cabezona”.

Finalmente, la decisión llegó tras aceptar que el cuerpo ya no podía sostener otra batalla al máximo nivel. Marín contó que su equipo y su madre fueron los primeros en conocer que dejaba la competición, y que todos respetaron su decisión.

Su retirada oficial llegó después de haber deseado una última despedida en pista, especialmente en el Europeo de Huelva 2026, que se celebró en el Palacio de Deportes que lleva su nombre. La Federación Española de Bádminton confirmó entonces que no competiría, aunque recibiría un homenaje en su ciudad.

Carolina Marín cierra 24 años de vida dedicada al bádminton

Marín empezó a jugar al bádminton con ocho años y ha pasado 24 dedicada a un deporte al que cambió para siempre en España. Su oro olímpico en Río 2016 fue histórico: se convirtió en la primera mujer no asiática en conquistar el oro olímpico en individual femenino.

Junto a Pablo Motos, recordó esa vida de sacrificio con gratitud. Dijo que ha sido una afortunada por dedicarse a lo que quiso, aunque también admitió que echará de menos la adrenalina de competir, entrar a una pista y sentir a la gente.

También dejó un momento más distendido al recordar que de pequeña rompía raquetas y que su madre la llamaba “la McEnroe del bádminton”. Ahora, ya retirada, bromeó con que se ha “jubilado” a los 32 años, aunque no ha dejado de entrenar.