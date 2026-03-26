La deportista onubense no llega a tiempo tras su última operación y no estará en el Europeo de Bádminton 2026 de Huelva, donde será homenajeada

Ya advertía el día anterior que la decisión estaba tomada y este jueves lo ha hecho oficial: Carolina Marín anuncia su retirada. La destacada deportista onubense dice adiós y no podrá estar en el Europeo que va a comenzar en Huelva en dos semanas y que se va a disputar en el pabellón que lleva su nombre.

"Mi camino acaba aquí. Gracias a todos, porque de una u otra forma también habéis formado parte de ello. En esta nueva aventura llevaré conmigo siempre los valores que me han acompañado hasta ahora e intentaré devolver a la sociedad todo lo que me ha dado en este tiempo. Ha sido un viaje maravilloso", ha publicado Carolina Marín, que ha anunciado su retirada a través de un video publicado en sus perfiles de las redes sociales.

En este video, la deportista reconocía que la operación por la que tuvo que pasar a principios de febrero ha sido determinante en su decisión. "No quiero poner en riesgo mi cuerpo por ello", señalaba sobre una posible reaparición sin estar completamente recuperada de su rodilla.

El presidente de la Federación Española señaló hace dos días que ella seguía entrenándose para poder volver y que, en función de cómo se viera, tomaría una decisión. "Está entrenando. Si hay algo que tiene Carolina es la capacidad de sorprender a todo el mundo. La hemos visto volver después de muchos contratiempos y ser campeona del mundo. (…) Hasta ahora se están siguiendo los pasos que había que seguir”, desveló Andoni Azurmendi.

Carolina Marín será homenajeada en Huelva

No ha sido suficiente y sólo se podrá ver a Carolina Marín en Huelva para recibir un homenaje. "Quería que el camino acabase en Huelva y así será", añadía. Será en los minutos previos a la gran final del Europeo, el próximo 12 de abril. "Este viaje no hubiera sido posible sin cada una de las personas que han formado parte de mi equipo ni mi familia. Gracias por no haberme dejado caer nunca, por estar a mi lado y por apoyarme en los momentos más duros. Gracias por vuestro amor incondicional, por no dejarme sola ni soltarme la mano", añadía en el video publicado en Instagram.

La gran deportista andaluza se va con un palmarés que la sitúa como la mejor jugadora europea de bádminton en toda la historia y como una de las mejores del mundo. Pese a sufrir tres importantes lesiones de rodilla ha acumulado el oro Olímpico en Río de Janeiro 2016, tres medallas de oro en Campeonatos del Mundo (2014, 2015 y 2018) y ocho veces campeona de Europa (consecutivos entre 2014 y 2024).

Esa gran trayectoria ha sido premiada con, entre otras cosas, el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024, la medalla de Oro y Medalla de Bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo (2014 y 2016) o el premio Nacional del Deporte Reina Sofía 2014. Además, recientemente ha sido investida Doctora Honoris Causa por la Universidad de Huelva.