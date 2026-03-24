Carolina Marín mantiene la incertidumbre: "Nadie habla de retirada..."

El presidente de la Federación Española de Bádminton desvela un homenaje a la onubense en el Europeo y deja en sus manos la opción de jugar

A menos de dos semanas de que comience el Europeo 2026 de Bádminton en Huelva -del 6 al 12 de abril-, aún está en aire la gran duda: si jugará o no Carolina Marín en el pabellón que lleva su nombre.

La jugadora andaluza iba con los tiempos para poder llegar, pero unas molestias le hicieron pasar por el quirófano hace algunas semanas y el tiempo de recuperación es muy ajustado. Si juega o no se conocerá en los próximos días, pero lo que es seguro es que ni Huelva, ni Andalucía ni la Federación Española se han olvidado de lo importante que ha sido para el deporte en general y el bádminton en particular y así se lo van a reconocer.

Marín recibirá un homenaje por su trayectoria el último día del Campeonato de Europa, el 12 de abril. Así lo ha confirmado en una entrevista con Efe el presidente de la Federación Española de Bádminton (Fesba), Andoni Azurmendi. El acto de homenaje será justo antes de que se celebren las finales del europeo y en el mismo pabellón donde va a tener lugar. La sorpresa la está preparando el Ayuntamiento de Huelva...

La respuesta de Andalucía, a la altura

"Las instituciones andaluzas cogieron el guante en el momento en que dijo que le gustaría jugar en Huelva su última competición, en caso de que fuera la última", indicaba Azurmendi, que no quería hablar de un adiós que Carolina Marín aún no ha confirmado. "Nadie habla de retirada, pero es algo que está en el aire”, añadía.

Los tiempos son muy justos y son muchos los que dudan de que pueda llegar a tiempo para jugar o, si llega, para ser competitiva después de casi dos años sin pisar una pista. Lo que nadie le quita a la deportista andaluza es su capacidad de superación. Y ahí reside la esperanza de poder verla en una pista.

“Está entrenando. Si hay algo que tiene Carolina es la capacidad de sorprender a todo el mundo. La hemos visto volver después de muchos contratiempos y ser campeona del mundo. Si hay alguien que puede volver a este Europeo en condiciones óptimas es ella. Es cierto que ha habido una operación no hace mucho tiempo (4 de febrero) que complica mucho la situación, pero hasta ahora se están siguiendo los pasos que había que seguir”, señala un Andoni Azurmendi, que deja la decisión en manos de Carolina Marín y de los médicos.

Vía libre para Carolina Marín

En este sentido, el presidente de la Federación Española de Bádminton avisa que a la campeona española no hay que meterle presión. Ya ha dado al bádminton y al deporte español mucho más de lo que se podía esperar. "Que haga lo mejor para ella. Confiemos en que pueda participar, pero no lo sabremos hasta el último momento porque tendrá que tener las sensaciones. El bádminton es un deporte muy agresivo para las rodillas”, estimaba Azurmendi, que recordaba que ha sido de nuevo la rodilla lo que ha tenido que retocar en su última intervención.

“El nivel competitivo no es el que tenía hace años, máxime con la reciente intervención que tuvo, y porque el bádminton es un deporte que va creciendo y vienen deportistas con muchísimo nivel. Carolina, seguro que va a dar, en el caso de que juegue, lo máximo, pero partido a partido, que participe y que tenga buenas sensaciones”, añade el dirigente, antes de recordar cual es y cual debe ser la prioridad para Carolina: “Ella lo que no quiere es que una lesión la retire, sino terminar en una pista de bádminton”.