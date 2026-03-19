La Federación hace oficial el regreso de Carolina Marín

Tal y como estaba previsto, la jugadora española participará en los Europeos de bádminton que tendrán lugar en Huelva del 6 al 12 de abril

¡Estamos de enhorabuena! Si hace algunas semanas señalábamos que Carolina Marín aparecía inscrita de cara a participar en los Europeos de bádminton que tendrán lugar en Huelva del 6 al 12 de abril, ahora sabemos oficialmente que estará presente en el torneo de su ciudad natal, marcando así su regreso a la competición tras la trágica lesión sufrida en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando fue golpeada por la rotura del ligamento cruzado anterior y de ambos meniscos.

Tal cual suena. La Federación Española de Bádminton ha confirmado mediante un comunicado el regreso de Marín, quien participará con una invitación en el campeonato, en el que debutará directamente en segunda ronda (dieciseisavos de final). La volantista onubense se enfrentará con la vencedora del duelo entre la suiza Milena Schnider y la croata Jelena Buchberger.

"Uno de los grandes nombres propios del campeonato será el de Carolina Marín (...) Su presencia en el pabellón que lleva su nombre añade un componente especial a la competición, en lo que supone su regreso a la alta competición en suelo español tras la lesión sufrida en los Juegos Olímpicos de París 2024", expresa la Federación.

Lejos de hundirse tras la lesión sufrida en París, cuando estaba a punto de clasificarse para la final al dominar a la china Bing Jiao He en el segundo set, Marín, de 32 años, regresó a los entrenamientos con raqueta en abril del pasado año con vistas a su participación en los Europeos de su ciudad natal.

El trabajo de Carolina Marín para llegar a los Europeos

Con todo el empeño del mundo para volver a la competición, el detallado plan de Carolina se vio afectado el pasado 4 de febrero cuando tuvo que someterse a una operación de menisco, también en la rodilla derecha, por las molestias que sufría al entrenarse, con un plazo de recuperación de unas seis semanas.

De este modo, la siete veces campeona de Europa, tres del mundo y oro en Río 2016, será uno de los trece representantes españoles en el campeonato que se celebrará en el Palacio de Deportes Carolina Marín, con la presencia unos 200 jugadores de más de una veintena de países.

El resto de participación española en Huelva 2026

En categoría femenina, Clara Azurmendi partirá desde la primera ronda, donde se medirá a la suiza Pelupessy, en la parte opuesta del cuadro. En individual masculino, Álvaro Leal también debutará en los treintaidosavos de final frente al polaco Szymanowski y Pablo Abián comenzará en segunda ronda ante el danés Rasmus Gemke, quinto cabeza de serie del torneo.

España también competirá en dobles en ambas categorías y en dobles mixtos. Es la segunda ocasión en la que Huelva acogerá los Europeos de bádminton tras el celebrado en 2018, en el que Carolina Marín se proclamó campeona. La ciudad andaluza también acogió los Campeonatos del Mundo Absoluto y Sénior de 2021.