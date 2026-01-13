Carolina Marín ya está de vuelta

La campeona olímpica y mundial de bádminton había "colapsado" a final de año, pero ya se ve recuperada para afrontar un ilusionante 2026

Carolina Marín sorprendía en mitad de las navidades al anunciar que se apartaba de las redes sociales por un tiempo para centrarse en recuperarse y desvelaba que no lo había pasado bien en las semanas previas y que necesitaba darse un tiempo de reflexión para tomar decisiones.

El mensaje sorprendía a menos cuatro meses de que el próximo 6 de abril arranque el Europeo de Bádminton 2026 que se va a celebrar en Huelva, donde se espera la presencia de la mejor jugadora europea de todos los tiempos.

"He colapsado", reconocía entonces Carolina Marín, que se había visto superada por todo lo que tenía que abarcar, desde su preparación y recuperación física hasta multitud de galas y reconocimientos en los que estaba presente. Tras poco más de dos semanas de 'parón', la campeona andaluza ha anunciado que ya está de regreso. "Iremos despacito, pero estamos de vuelta", publica Marín en sus perfiles de redes sociales.

Carolina Marín ha publicado un video en el que ha hablado de los motivos que le han llevado a parar y en el que ha confirmado que este 2026 va a ser su año. "Ya sabéis que mi final de año fue bastante complicado, hice el tope. Resistí y busqué la tranquilidad conmigo misma, sobre todo para saber cómo afrontar este 2026, ya que para mí va a ser un año muy especial. Por eso tomé la decisión de dejar las redes sociales, porque al final siento que me exigen mucho tiempo. Al final siempre se ve desde la otra parte lo bueno y lo bonito, pero una sabe cómo está, sabe cómo se siente y por eso quise tomar esa decisión. Me hacía mucha falta descanso, por eso esta Navidad he estado rodeada de mi familia y de mis amigos", comenta la jugadora en el video.

Carolina Marín vuelve con más fuerza

La campeona olímpica y mundial de bádminton se centraba en su mensaje en temas personales, mandaba un mensaje de cariño a sus seguidores y dejaba claro que todo es un proceso para seguir avanzando como deportista y como persona en su afán de mejorar.

"Siempre me he intentado abrir a todos vosotros, mostrándoos mis defectos y al fin y al cabo muchas veces te das cuenta que no estás preparada, porque te sientes vulnerable, porque hay veces que ni tú misma te aceptas y, al fin y al cabo, uno también necesita como esa pausa de saber el porqué están pasando las cosas. Pero siempre he intentado estar muy cerca de todos vosotros, porque todas las muestras de cariño que siempre he recibido, todo el apoyo, quería devolvéroslo de alguna manera posible. Os quiero agradecer de corazón todo el apoyo, toda la empatía, el cariño que siempre me dais y, sobre todo, decir que os quiero mucho", indicaba la andaluza.

Carolina Marín ya está a menos de tres meses de la competición que tanta ilusión le ha hecho. Deberá probarse antes, algo que no se sabe cuándo será, pero que no debe tardar. Lo que sí conoce ya es que la mascota de los Europeos de Bádminton de Huelva, a Loba Luz, se ha creado en honor a ella.