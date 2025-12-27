Carolina Marín se sale de los focos y deja un duro mensaje

A unos 100 días del Europeo de Bádminton 2026, que se jugará en Huelva y donde se espera a Carolina Marín, la jugadora onubense ha decidido dejar temporalmente las redes sociales tras unas semanas que, según señala, han sido complicadas

A unos 100 días de que el próximo 6 de abril arranque el Europeo de Bádminton en Huelva, donde se espera que Carolina Marín pueda volver en la que podría ser su despedida y el colofón a la carrera de una de las mejores deportistas andaluzas y españolas de todos los tiempos, la jugadora onubense sorprendía con un mensaje en redes sociales que contrasta con todos los positivos que ha ido mandando a lo largo de los últimos meses.

Carolina Marín anunciaba que deja temporalmente las redes sociales para darse un tiempo de reflexión y para tomar decisiones, ya que atraviesa un momento delicado y necesita cuidarse.

“No estoy en mi mejor momento, quiero ser feliz y para eso tengo que encontrar la felicidad en muchas cosas. Me he dado cuenta sobre todo a raíz del último mes que he colapsado”, por lo que “va siendo hora de pensar en una misma, para reflexionar de verdad sobre muchas cosas. Una de las decisiones que voy a tomar va a ser aislarme de las redes sociales”, publica la jugadora onubense, muy activa en ellas en los últimos tiempos.

Carolina Marín recibe el apoyo de los aficionados

Marín no duda en agradecer todo el apoyo que ha recibido a lo largo de los últimos meses y, en especial, desde su lesión. “Gracias a todos por el apoyo constante que me habéis mandado y por la empatía. Creo que es importante mostrar a veces un poquito la parte que queremos esconder. La sociedad también pasa por muchas de esas situaciones. Quiero dar las gracias a todos por entenderme y apoyarme. Espero que tengáis un maravilloso cierre de año y sobre todo un maravilloso comienzo de año”, afirmaba Marín.

Lo que podría ser un mensaje preocupante de cara a su momento actual y a esa reaparición en el Europeo de Bádmiton lo ha querido matizar con último mensaje antes de final de año en su perfil de Instagram, en el que se la ve muy positiva de cara al futuro. Y en el que transmite que sólo es un momento de desconexión para volver más fuerte. "En estas Navidades no me veréis por aquí. Sabéis que me ha costado llegar al final de año y necesito recargar la batería en muchos sentidos. Os deseo todas las cosas buenas posibles para acabar el 2025 y un comienzo de 2026 aún mejor. Nos veremos en unos días con más fuerzas y con ganas de seguir contando historias", indicaba la onubense.

El año que entra será muy importante para ella. Después de año y medio sin competir por su lesión de rodilla en los Juegos de París, la jugadora onubense podría regresar en las próximas semanas para probarse antes del Europeo, que tendrá lugar del 6 al 12 de abril en el pabellón que lleva su nombre en Huelva. Carolina Marín ya ha subido en las últimas semanas diferentes videos que confirman su progresión en la pista, lo que alimenta el optimismo de cara a poder verla muy pronto en las pistas.