Hugo González y Santi Aldama siguen de fiesta en la NBA

Victorias de Celtics y Grizzlies, que viven un momento dulce en este tramo de la temporada en la NBA; James Harden, el más destacado de la noche, líder en el triunfo de los Clippers

Buena noche para los equipos de los españoles en la NBA, victorias de Grizzlies y Celtics con menos protagonismo para Santi Aldama por la reaparición de Ja Morant y un mal partido de Hugo González, el peor en el más-menos de su equipo, que sigue su escalada en el Este y ya amenaza a los dos primeros clasificados.

La jornada postNavidad ofreció sorpresas como la victoria de los Jazz sobre los líderes del Este, los Pistons; la clara derrota de los Orlando Magic (105-120) frente a los Charlotte Hornets; o la de los Toronto Raptors -cuartos en el Este- ante los hasta ahora últimos Washington Wizards (138-117).

Aunque tal vez sorprenda más que el máximo anotador de la jornada sea todo un veterano como James Harden. El base de los Clippers lideró el triunfo de su equipo en Portland ante los Trail Blazers (103-119) con 34 puntos y seis asistencias.

Con Ja Morant, los Grizzlies de Aldama suman otra victoria

Los que no detienen su marcha ascendente son unos Grizzlies que, además, han recuperado a su estrella, Ja Morant, tras cuatro partidos ausente. El base del equipo de Memphis firmó un doble-doble con 17 puntos y 10 asistencias, aunque el mejor de los Grizzlies fue Jaren Jackson Jr., con 24 puntos y 9 rebotes.

Sin el protagonismo en la estadística de los últimos partidos, Santi Aldama se hizo notar una vez más saliendo en el quinteto titular. El ala-pívot canario acabó con 12 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias en 30 minutos. Los Grizzlies, con siete hombres en dobles figuras barrieron (125-104) a partir del segundo cuarto a unos Milwaukee Bucks que siguen en plena caída sin Giannis Antetokounmpo.

Los Celtics ganan en un mal día de Hugo González

Y los que tampoco dejan de ganar son unos Boston Celtics que aprovecharon su visita al peor equipo de la temporada, los Indiana Pacers, para acercarse un poco más a las dos primeras posiciones del Este.

Los Pacers, no obstante, dieron guerra y llegaron a tener 15 puntos de ventaja, pero una vez más vieron cómo el equipo rival le remontaba esa diferencia y, además acababa pasándole por encima. Ante este mismo rival, el lunes sufrieron una remontada similar de 20 puntos en el Garden.

Jaylen Brown fue una vez más el mejor de la franquicia de Massachusetts con 30 puntos y 4 robos, aunque el que tuvo verdadero impacto fue un Payton Pritchard que brilló con 29 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias. Sam Hauser (23 puntos) y Derrick White con 21, también pasaron de la veintena.

El que no vivió su mejor noche fue un Hugo González que jugó 12 minutos y 23 segundos en Indianápolis, con un rebote y una asistencia como bagaje; y estuvo en pista los peores minutos de su equipo.

Resultados NBA hoy 27 de diciembre

Atlanta Hawks 111-126 Miami Heat

Indiana Pacers 122-140 Boston Celtics

Orlando Magic 105-120 Charlotte Hornets

Washington Wizards 138-117 Toronto Raptors

Chicago Bulls 109-102 Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies 125-104 Milwaukee Bucks

New Orleans Pelicans 108-115 Phoenix Suns

Utah Jazz 131-129 Detroit Pistons

Portland Trail Blazers 103-119 LA Clippers