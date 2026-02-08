Nikola Jokic amplía su leyenda en la NBA y se confirma el descalabro de los campeones

El pívot serbio se convierte en el segundo jugador con más triples dobles de la NBA en el triunfo de los Nuggets en Chicago; victoria de los Spurs, de los Lakers... y derrota de los Thunder, a los que alcanzan los Pistons

Nikola Jokic sigue agrandando su leyenda en la NBA. El pívot serbio alcanzó su triple doble 182 para darle a los Nuggets un claro triunfo en Chicago ante los Bulls que les afianza en las primeras plazas del Oeste. Y, de paso, se convierte en el segundo jugador con más triples dobles de la historia de la NBA tras superar los 181 de Oscar Robertson.

Jokic acabó con 22 puntos, 14 rebotes y 17 asistencias en el 120-136 que lograron los Denver Nuggets a los Chicago Bulls en el United Center e hizo inútiles los 21 puntos 8 rebotes de Buzelis, el mejor de los Bulls.

Todo en una jornada en la que los Thunder perdieron ante los Houston Rockets y ven cómo los Pistons ya les ha alcanzado al frente de la clasificación golbal de la NBA; o cómo los San Antonio Spurs, que derrotaron a los Dallas Mavericks, se les acercan a tres triunfos.

En otro duelo por el 'play off' del Oeste, Los Angeles Lakers ganaron a los Warriors sin Luka Doncic y con un partido discreto de Reaves y LeBron James, que pese a sus 20 puntos y 10 asistencias, sólo anotó 6 de 17 lanzamientos. Los Warriors, sin Stephen Curry, ya sin Kuminga y con Porzingis que aún no ha debutado tuvieron a Moses Moody como su mejor hombre.

Santi Aldama volvió a quedarse fuera por sus problemas en la rodilla que le han impedido jugar ocho de los diez últimos partidos de los Grizzlies. Sin él, sin Ja Morant y con los muchos cambios que han hecho en este mercado, el equipo ha quedado muy mermado y bastante hizo con plantar cara e ir ganando hasta el último cuarto a los Blazers, ante los que perdió por 122-115. Olivier-Maxence Prosper, con 25 puntos, y Javon Small, con 22, fueron sus mejores hombres.

Triple doble de Alperen Sengun en el Rockets-Thunder

En cuanto a nombres propios, cabe destacar el triple doble que logró el turco Alperen Sengun (17 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias) en el triunfo de los Rockets ante los campeones Thunder. El duelo anotador entre Paolo Banchero y Lauri Markkanen, que se llevó el finlandés, aunque los Jazz perdieron frente a los Magic. O los 33 puntos y 9 rebotes de Joel Embiid en el triunfo de los Philadelphia Sixers frente a los Phoenix Suns.

También fue el día de Donovan Mitchell, que se fue a los 35 puntos en el último partido de la jornada, en el que los Cavaliers superaron a unos defenestrados Sacramento Kings con un James Harden que se fue a los 23 puntos.

Resultados NBA hoy 8 de febrero

Brooklyn Nets 127-113 Washington Wizards

Oklahoma City Thunder 106-112 Houston Rockets

San Antonio Spurs 138-125 Dallas Mavericks

Orlando Magic 120-117 Utah Jazz

Atlanta Hawks 119-126 Charlotte Hornets

Chicago Bulls 120-136 Denver Nuggets

LA Lakers 105-99 Golden State Warriors

Phoenix Suns 103-109 Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers 122-115 Memphis Grizzlies

Sacramento Kings 126-132 Cleveland Cavaliers