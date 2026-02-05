Jalen Brunson se hace gigante ante Jokic y confirma la candidatura de los Knicks

El base de los neoyorquinos se marcha hasta los 42 puntos para anular el enorme trabajo del serbio junto a Jamal Murray, combinándose para 69 tantos

La noche NBA ha estado marcada por los traspasos mientras se acerca el cierre del mercado; sin embargo, no por ello ha dejado de haber baloncesto de primer nivel en diversas canchas, comenzando por un Madison Square Garden en el que hemos vivido el partidazo de la jornada entre New York Knicks y Denver Nuggets, con Jalen Brunson como figura principal.

Superado un bache que amenaza con dejar a los Knicks sin respuestas, estos las han terminado encontrando para enlazar ocho victorias consecutivas, la última de ellas de un enorme mérito ante unos Nuggets que contaron con excelentes versiones de Nikola Jokic y Jamal Murray. El pívot serbio se marchó hasta los 30 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias para firmar un nuevo triple-doble, mientras que el base alcanzó hasta los 39. Pues bien, ni así pudieron con los chicos de Mike Brown en un choque que tuvo hasta dos prórrogas.

El primero de los tiempos extra fue forzado por un tiro de Jamel Murray y el segundo por dos tiros desde la personal de Christian Braun. Sí, parecía que la fortuna favorecía a los de Colorado, pero en la Gran Manzana no desistieron y terminaron resolviendo en los últimos cinco minutos con hasta 10 puntos de los 42 totales que consiguió Jalen Brunson.

Con este triunfo, el octavo consecutivo de los neoyorquinos, estos se mantienen en la segunda posición de la Conferencia Este con 33-18, empatados con Boston Celtics. Por parte de Denver, la derrota hace que se queden algo más lejos de los San Antonio Spurs, exactamente en tercera posición a dos partidos de los de Texas.

San Antonio da un nuevo revolcón al campeón

El esperado partido entre San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder se resolvió con victoria de los primeros por 116-106; eso sí, estuvo enormemente marcado por la ausencia por lesión de Shai Gilgeous-Alexander, quien no volverá hasta pasado el All-Star.

Sin el actual MVP sobre el parqué, los de Texas dominaron sin problemas para llegar al descanso venciendo por 15 puntos de diferencia. Victor Wembanyama fue el mejor de los suyos con un doble-doble de 22 puntos y 14 rebotes.

Resultados de la noche en la NBA

New York Knicks 134-127 Denver Nuggets

Toronto Raptors 126-128 Minnesota Timberwolves

Houston Rockets 93-114 Boston Celtics

Milwaukee Bucks 141-137 New Orleans PelicansSan Antonio Spurs 116-106 Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings 125-129 Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers 91-124 Cleveland Cavaliers