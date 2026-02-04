Los Dallas Mavericks se deshacen de Anthony Davis con un ex del Barça implicado

El ex de los Lakers se marcha a los Washington Wizards, que se han reforzado en este tramo final del mercado con Antnohy Davis y Trae Young

Se barajaban los Chicago Bulls, los Detroit Pistons, los Golden State Warriors... pero en pocas quinielas aparecía la franquicia a la que finalmente va a ir el All Star Anthony Davis. El ex de los Lakers, principal figura por la que los Dallas Mavericks dejaron ir a Luka Doncic, sale un año después del equipo texano rumbo a los Washington Wizards, uno de los peores equipos de la NBA.

Se trata de una operación compleja, que implica a ocho jugadores además de varias selecciones del 'draft', y que permitirá a los Mavericks cumplir su objetivo, que no es otro que reconstruir su equipo de cara al futuro en torno a su nueva estrella: Cooper Flagg.

Aparte del diez veces All-Star Anthony Davis, los Wizards también reciben a Jaden Hardy, D'Angelo Russell y Dante Exum mientras que los Mavericks se hacen con Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III, 2 selecciones de primera ronda y 3 de segunda ronda. Así lo anunció el insider Shams Charania, de ESPN, que fue el que filtró la noticia.

La salida de Davis parecía cantada y de ella se viene hablando desde hace meses. Sin embargo, su grave lesión parecía haberle alejado de cualquier operación en este mercado que acaba mañana jueves. Los Mavericks llevan tiempo moviéndose para poder colocar a su jugador hasta que han cuadrado sus pretensiones con el equipo de Washington.

Los Mavericks 'ganan' con Khris Middleton

El equipo texano no queda desmantelado bajo los aros y, de hecho, suma un refuerzo del nivel del veterano Khris Middleton, que les dará un rendimiento inmediato, mientras que Davis aún tiene que pasar un tiempo antes de poder reaparecer.

A Anthony Davis le han lastrado los numerosos problemas físicos que atraviesa. De hecho, ya se perdió la mayor parte de los últimos meses de la pasada temporada, lo que acusaron los Mavericks tras haber perdido a Doncic en el cambio. Y, en ésta, ya ha estado ausente más de treinta partidos. De hecho, aún le queda un largo periodo para recuperarse de la lesión en los ligamentos de la mano izquierda que sufre.

No sólo Davis era transferible en los Mavericks. D'Angelo Russell estaba sentenciado y también lo estaban ofreciendo en muchas operaciones, mientras que el exblaugrana Dante Exum ha sufrido muchas lesiones en los dos últimos años, en los que apenas ha podido jugar.

Con esas dos estrellas más Trae Young, al que firmaron hace unas semanas pero que aún no ha debutado, los Washington Wizards pasan de ser uno de los peores equipos a un aspirante a 'play off'. No obstante, será ya de cara al próximo año por las lesiones de Davis y Young, y porque parece difícil que puedan recuperar las diez victorias que ahora mismo les separan del 'play-In'.