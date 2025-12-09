Dallas da marcha atrás y ya escucha ofertas por Anthony Davis

La franquicia de Texas se muestra abierta a explorar el mercado por el pívot, a quien hace escasos meses señalaron como pieza esencial para ir a por el anillo

¿Sorpresa? Para nada. Por mucho que Dallas Mavericks hiciese, dijese, vendiese, representase... Estaba claro que el traspaso de Luka Doncic iba a envejecer rematadamente mal, más que nada porque se trata de dar salida a uno de los tres mejores jugadores del presente en el mundo entero. Por ello, Anthony Davis no tiene culpa de lo que está ocurriendo hoy día, ya que se trata de una víctima más de un traspaso que no tuvo pies ni cabeza y que a día de hoy entra en cualquier discusión por el peor de la historia de la NBA.

Explicado lo anterior, a día de hoy tenemos que los Mavs han pasado de proclamar a los cuatro vientos que con Davis estaban más cerca del anillo a 'está disponible para quien venga a por él'. Es el final de una película cuyo guion hubiese escrito prácticamente cualquiera, una que salvo acercándose a la ciencia ficción jamás podría haber tenido éxito.

El primer paso hacia el traspaso de La Ceja ha sido anunciado por Shams Charania. Sí, ya se daba por hecho, pero el periodista es algo así como el altavoz de la extra oficialidad de la NBA. Pues bien, ha venido a decir que los Mavericks han colocado a su center en el mercado y que van a comprobar el valor que tiene en el mismo, por supuesto escuchando ofertas de por medio.

El ejecutor, despedido

Dallas ha hecho el ridículo como franquicia. No hay más. Traspasar a Luka Doncic ya lo era, pero es que por si faltaba algo ahora resulta que le echaron del equipo a cambio de nada. El ejecutor, Nico Harrison, ya está despedido, pero a nadie escapa que la orden, o al menos el consentimiento, vino de más arriba, de una propiedad vinculada a casinos y apuestas que a saber en qué estaba pensando entonces.

Dicho todo eso, también es verdad que Anthony Davis sigue siendo un jugador espectacular. A sus 32 años no está para echarse una franquicia a los hombros, y menos una en la que todo aficionado está de uñas con el equipo, pero en otro contexto más favorable aún puede elevar inmensamente el nivel de cualquier equipo.

Los tres equipos que van tras Anthony Davis

Decimos tres porque son los que ha puesto sobre la mesa Charania. Según el reputado periodista se espera que Toronto Raptors, Detroit Pistons y Atlanta Hawks se mueven con decisión para intentar hacerse con el pívot. Conseguirlo no será sencillo, ya que lo único que faltaba para tachar a los Mavericks como una franquicia totalmente perdida sería que regalasen al principal activo que llegó a cambio de Doncic –sí, aún duele decirlo–.