La NBA da el paso con Seattle y Las Vegas para formalizar la expansión

La competición estadounidense celebrará una votación a finales del mes de marzo para iniciar el proceso que debe llevar a la incursión de dos nuevas franquicias en la Liga para el curso 2028-29

Se acabaron las especulaciones. Según informa Shams Charania de ESPN, la NBA ha dado el paso definitivo para que la competición incorpore a dos nuevas franquicias, las cuales estarán situadas en Seattle y Las Vegas –era un secreto a voces–.

El primer momento clave para cumplir con tal plan será la celebración de una votación en la reunión de la Junta de Gobernadores los días 24 y 25 de marzo, la cual llevaría a explorar la posibilidad de añadir equipos de expansión exclusivamente en las mencionadas ciudades; es decir, no se trata de una licitación abierta, sino de una propuesta sujeta a dos ubicaciones fijas.

Si todo siguiese adelante, está previsto que estas dos franquicias empiecen su andadura en el curso 2028-29. Parece que así será, ya que según señala el citado periodista hay un impulso creciente entre las partes interesadas para aprobar la consulta sobre las ofertas que, según las proyecciones de los ejecutivos del sector, podrían oscilar entre los 7.000 y los 10.000 millones de dólares por cada equipo.

El tema financiero no se debe tomar a la liga. La Liga no ha dejado que pasase el tiempo hasta este año 2026 por casualidad, sino porque sabía que el valor de las franquicias estaba subiendo y que por por tanto el montante a recibir por la expansión (y a repartir entre las diferentes organizaciones ya existentes) sería mayor.

La votación definitiva, a finales de año

Así es. En estos momentos se trata únicamente de dar luz verde a explorar los procesos de compra para Las Vegas y Seattle. Sin embargo, no será hasta más adelante cuando se apruebe (o rechace) la entrada definitiva de los dos nuevos equipos.

Será exactamente a finales de año cuando a través de otra votación de los actuales propietarios se concrete el paso a 32 equipos si es que las ofertas alcanzan el punto deseado. Tanto en la votación de marzo como en la de meses después hará falta que 23 de los 30 gobernadores voten a favor.

El proceso de expansión y la protección de jugadores

Aunque aún es pronto para ello, cabe recordar que el último paso de una hipotética expansión llegará con dos puntos clave. Uno es que tanto Seattle como Las Vegas se nutrirán en un primer momento de jugadores 'descartados' por otros equipos, ya que los restantes 30 podrán proteger hasta 8 contratos de sus plantillas. Otro será la importancia de elegir bien en el draft y por su puesto tener suerte como ocurrió con los Orlando Magic y Shaquille O'Neal a principio de los 90.