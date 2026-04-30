Los Rockets se rebelan y meten a LeBron James en un buen lío

Los de Texas conquistan Los Ángeles y abren la puerta a forzar el séptimo partido ante un conjunto californiano que seguirá durante semanas sin Luka Doncic

¡Vaya noche de playoffs en la NBA! Los Lakers han sufrido una dolorosa derrota que puede ser clave en el futuro del equipo, Detroit ha sido capaz de salvar el primer match ball ante Orlando Magic y los Cavaliers toman mínima ventaja ante unos Raptors que sin duda no han dicho su última palabra. Vamos al lío, empezando por Hollywood y un LeBron James que de pronto se encuentra en un buen lío.

Los Lakers se las prometían felices. Pese a estar sin Luka Doncic, colocarse 3-0 suponía tener el billete casi asegurado a la siguiente ronda. Estaban jugando bien con LeBron James al mando y los secundarios a gran nivel. Sin embargo, no contaban con la rebeldía de unos Houston Rockets que se han impuesto esta pasada madrugada en Los Ángeles para colocar el 3-2 en la serie y tener la opción de forzar un Game 7 en el que podría pasar cualquier cosa.

Lejos de bajar los brazos, parece que la lectura de cartilla que llevó a cabo Ime Udoka con sus jugadores ha surtido efecto. A los Rockets se les ve más serios, más fuertes y convencidos de que lo parecía un milagro hace escasos días es una posibilidad muy real. ¿Y cómo han llegado a ese punto? A través de la defensa.

Durante tres partidos el ataque de los Lakers fluyó con sencillez, pero ahora, tras el paso al frente de su rival, el atasco es notable hasta el punto de llevar dos noches consecutivas en las que no alcanzan los 100 puntos. ¿El mejor ejemplo? Han pasado de promediar 12 triples anotados en esos tres primeros choques a solo 6 en los dos últimos. Sí, LeBron sigue a gran nivel y esta última noche se ha ido a los 25 puntos y 7 asistencias, pero es insuficiente para ganar, tal y como refleja el 93-99 con el que ha concluido el Game 5.

Cade Cunninhgam resiste

Los Detroit Pistons siguen contra las cuerdas, pero al menos se mantienen con vida. Cade Cunningham, muy criticado tras sus últimos partidos, ha brillado con 45 puntos esta última noche para llevar a los suyos hasta el triunfo por 116-109 ante Orlando Magic, colocando así el 2-3 en la eliminatoria.

Aunque los de Michigan mantienen la esperanza, tienen claro que para tumbar a los de Florida, sobre todo en el siguiente partido a domicilio, necesitan que su gran estrella siga a este nivel estelar. ¿Podrá hacerlo?

Cleveland se queda a un paso

Cerramos el repaso a la madrugada NBA con los Cleveland Cavaliers. En una noche clave, y ante su público, han logrado vencer (que no convencer) para poner el 3-2 a su favor y viajar a Toronto sabiendo que tienen dos oportunidades para cerrar la eliminatoria. En este quinto partido, 125-120 con 23 puntos y 9 asistencias de James Harden.