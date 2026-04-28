Cooper Flagg iguala a Michael Jordan y se coloca tras LeBron James para coronarse Novato del Año

El jugador de los Dallas Mavericks supera a Kon Knueppel por solo 26 puntos en la que es la segunda diferencia más corta de la historia, siendo la primera vez que dos chicos de la misma universidad (Duke) copan las dos primeras plazas

Ha sido uno de los premios más disputados de las últimas temporadas. Si bien al empezar el curso se daba casi por hecho que Cooper Flagg sería imbatible, el devenir del mismo ha hecho que mantenga un duro mano a mano con el que era su compañero en Duke, Kon Knueppel, del que ha terminado saliendo victorioso por muy poco para coronarse como Novato del Año en la temporada 2025-26 de la NBA.

Si bien se puede discutir quién lo merecía, no tanto que finalmente el galardonado haya sido el alero. El número uno del último draft ha cerrado su campaña con los Dallas Mavericks yéndose a los 21 puntos, 6,4 rebotes y 4,5 asistencias de promedio, estadísticas que han hecho que sea el primero en convertirse en el mejor rookie liderando a su equipo en puntos, rebotes, asistencias y robos desde Michael Jordan en la temporada 1884-85.

Un premio realmente apretado para Cooper Flagg

La diferencia con Knueppel ha sido muy poca. Si Flagg ha tenido 412 puntos con 55 votos como mejor novato, el que fuese su compañero en Duke ha alcanzado los 386 con 44 votos para el primer puesto para quedarse a solo 26 puntos. Ya en tercer lugar, V.J. Edgecombe de los Philadelphia 76ers con 96 puntos.

Ha estado muy ajustado; tanto es así que se convierte en la segunda diferencia más corta desde la que tuvimos en la campaña 2021-22, cuando Scottie Barnes se coronó con 378 puntos por 363 de Evan Mobley.

La anomalía de Duke y la estela de LeBron James

Todos conocemos a la Universidad de Duke como uno de los mejores programas de Estados Unidos en lo que concierne al deporte y, especialmente al baloncesto. De allí han salido enormes estrellas como Grant Hill, Kyrie Irving o Jayson Tatum, pero nunca se había dado un caso como el del presente en el que dos jugadores del mismo college (Flagg y Knueppel) copasen las dos primeras plazas del premio.

Cooper Flagg, quien llegó a firmar un partido de hasta 50 puntos esta temporada, no solo comparte éxitos con Knueppel, sino que camina a la estela de un LeBron James que es el único que ganó el mencionado premio siendo más joven que él. Obviamente no decimos que vaya a tener una carrera similar –suena a prácticamente imposible–, pero sí que tiene cualidades para marcar época en la NBA y convertirse en uno de los grandes contrincante de Victor Wembanyama.