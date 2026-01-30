Cooper Flagg desata la locura y los Thunder confirman las sospechas

Noche de ilusión en la NBA con enormes actuaciones de novatos, un Joel Embiid pletórico y unos Timberwolves que van a por todas tras tumbar una vez más al campeón

No todos los equipos sonríen, pero para el espectador está de lujo. Como en toda competición deportiva, la NBA también tiene ganadores y perdedores, pero madrugadas como la última vivida recuerdan que incluso en esos casos hay momentos que todas las noticias son positivas. ¿Por qué? Pues porque hablamos de ver el nacimiento de nuevas estrellas, Cooper Flagg y Kon Knueppel, del regreso a su mejor nivel de veteranos como Joel Embiid, y de la caída de unos Oklahoma City Thunder que abren un abanico de posibilidades de cara a unos playoffs que hace no mucho sonaban a trámite para ellos.

Empezamos viajando a Dallas. Allí se veían las caras los dos favoritos a hacerse con el premio a Novato del Año, Cooper Flagg y Kon Knueppel. Obviamente todas las miradas estaban puestas en ellos y, lejos de decepcionar, nos dejaron un duelo para el recuerdo.

El número 1 del draft de 2025, muy criticado en otros momentos del curso, echó la puerta abajo con una actuación de 49 puntos a los que añadió 10 rebotes y 3 asistencias. Estuvo sublime, tal y como explica su 20 de 29 en tiros de campo; eso sí, erró en las dos últimas posesiones, la primera para poner por delante a los Mavs –perdió el balón– y la segunda para forzar la prórroga –falló el tiro–. Pese a ello, no se puede más que celebrar verle a un nivel tan increíble cuando apenas lleva unos meses en la Liga.

¿Y qué de decir que Knueppel? Antes de iniciar su andadura en el baloncesto profesional no faltaron informes señalando que le faltaba físico para la élite y que su defensa estaba en duda. Pues bien, no solo ha despejado eso, sino que ha pasado de manera directa a estrella de la NBA, tal y como demuestran los 34 puntos con un 8 de 12 en triples de anoche, metiendo además los dos tiros libres para ganar por 121-123.

Los Thunder, entre el susto y el descanso

Vale que se han quedado sin opción alguna de batir el récord de los Warriors mucho antes de lo esperado, pero es que ver perder a los Thunder ha pasado de prácticamente imposible a habitual; tanto es así que anoche, en cancha de los Minnesota Timberwolves, directamente no tuvieron opción alguna de cantar victoria.

Pese a los 30 puntos de Shai Gilgeous-Alexander, OKC se vio hasta 20 tantos abajo al inicio del último periodo, sacando bandera blanca poco después. Todos sabemos lo buenos que son, pero acostumbrarse a perder demasiado no puede traer nada bueno, ya que para el esto confirmas las sospechas sobre tus debilidades.

Resultados de la noche en la NBA

Philadelphia 76ers 113-111 Sacramento Kings

Washington Wizards 109-99 Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks 86-104 Houston Rockets

Chicago Bulls 113-116 Miami Heat

Dallas Mavericks 121-123 Charlotte Hornets

Denver Nugets 107-103 Brooklyn Nets

Phoenix Suns 114-96 Detroit Pistons

Minnesota Timberwolves 123-111 Oklahoma City Thunder