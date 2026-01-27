Luka Doncic y Donovan Mitchell, rebeldía a pares en la NBA

Los jugadores franquicia de Lakers y Cavaliers responden a las críticas hacia sus equipos dando un golpe sobre la mesa con sendos partidazos

'Al mal tiempo... más y mejor baloncesto'. Algo así han debido pensar tanto Luka Doncic como Donovan Mitchell, que ante la incertidumbre en Lakers y Cavaliers por los irregulares resultados se han sacado de la manga dos enormes actuaciones en la última noche NBA, dos partidazos con los que se rebelan ante quienes señalan que ni uno ni el otro están en disposición de ser un verdadero contender al anillo en 2026.

Empezando por el genio esloveno, este se ha lucido en casa de Michael Jordan, en el United Center de los Chicago Bulls. En un choque que se estimaba complicado ante un conjunto de Illinois que estaba en un gran momento tras cuatro triunfos consecutivos, Doncic no solo ha liderado a los californianos como acostumbra, sino que ha ido más allá para convertirse en una auténtica pesadilla para la defensa rival, la cual ha visto imposible frenarle hasta el punto de encajar 46 puntos a los que Luka ha añadido 12 asistencias y 7 rebotes.

Tras una racha de hasta cinco derrotas en seis partidos, en Hollywood se han levantado con cuatro triunfos en otros cinco, siendo hasta tres de estos en la carretera. Para lograrlo ha sido clave que lo que hace semanas era una defensa inexistente haya pasado a ser otra al menos competitiva. Con eso les da para ganar bastante, ya que en ataque tienen talento de sobre con Doncic y un LeBron James que ante los Bulls aportó 24 puntos a la causa para ganar por 118-129.

Donovan Mitchell no se queda atrás

Los Cleveland Cavaliers han sido otro de los equipos más criticados durante la primera mitad de temporada. Con una plantilla que para muchos es top-1 de la competición, verles incluso fuera de los puestos de acceso directo a playoffs chocaba (y mucho) con el proyecto que más dinero está gastando actualmente en salarios. Pues bien, Donovan Mitchell ha dicho basta.

La estrella de la organización de Ohio ha tomado las riendas del equipo para dejar esta pasada madrugada sin aliento a los Orlando Magic, equipo al que ha endosado 45 puntos con un excelente 15 de 25 en tiros de campo. Su paso al frente, iniciado ya hace días, lleva a que los Cavs hayan sumado hasta seis victorias en sus últimos siete encuentros, la última por 114-98.

Resultados de la noche en la NBA

Atlanta Hawks 132-116 Indiana Pacers

Charlotte Hornets 130-92 Philadelphia 76ers

Cleveland Cavaliers 114-98 Orlando Magic

Boston Celtics 102-94 Portland Trail Blazers

Chicago Bulls 118-129 Los Angeles Lakers

Houston Rockets 108-99 Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves 108-83 Golden State Warriors