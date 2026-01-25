Regreso glorioso de Luka Doncic en una noche NBA marcada por la tragedia

'The show must go on'. Eso decía la afamada canción de Freddy Mercury (Queen) y eso hizo a medias la NBA con su jornada de esta pasada madrugada. Con hasta siete partidos programados, la casualidad quiso que uno de ellos fuese en Minneapolis, sede de unos Timberwolves que finalmente no saltaron a la cancha contra los Warriors por la muerte de un ciudadano en la urbe a manos del ICE. Las imágenes dieron rápidamente la vuelta al mundo, la competición estadounidense decidió suspender el encuentro por posibles disturbios y el sabor agridulce se apoderó de unas horas en las que a nivel deportivo Luka Doncic debía regresar nuevamente a Dallas con los Lakers; y sí, lo hizo brillando por todo lo alto.

El jugador esloveno, esta vez sin las lágrimas de la campaña pasada, se plantó en territorio de los Mavericks para dominar con sus 33 puntos, 8 rebotes y 11 asistencias. No fue en caso alguno una paliza –el 110-116 final así lo anuncia–, pero sí un ejercicio muy serio de los chicos de J.J. Redick, que necesitados de victorias para ir borrando esa imagen de equipo caído que han dado últimamente con demasiada asiduidad supieron levantarse a tiempo para remontar.

Así es. Si bien el primer tiempo fue bastante favorable a los intereses californianos, en el segundo vivimos un tercer cuarto en el que los de Texas arrasaron por 35-14. En esos momentos parecía que los de oro y púrpura se marcharían derrotados, pero sacaron energías para voltear de nuevo el marcador con un parcial final de 23-37. Es una victoria de peso, ya que les permite mantenerse en puestos de acceso directo a playoffs en la Conferencia Oeste con un balance de 27-17.

Joel Embiid, tan brillante como castigado

La gran estrella de los Philadelphia 76ers definitivamente ha vuelto. Aunque a nivel físico aún tiene margen de mejora, el rendimiento del camerunés empieza a ser excelente; tanto es así que recibiendo a los New York Knicks se ha ido hasta los 38 puntos y 11 rebotes; eso sí, insuficientes ante el buen hacer de los neoyorquinos.

Pese a que los Sixers empezaron mejor, los chicos de Mike Brown reaccionaron en la segunda mitad para terminar imponiéndose por 109-112 mientras su gran estrella, Jalen Brunson, ponía hasta 31 puntos sobre la mesa.

Resultados de la noche en la NBA

Charlotte Hornets 119-115 Washington Wizards

Philadelphia 76ers 109-112 New York Knicks

Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors (suspendido)

Orlando Magic 105-119 Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls 114-111 Boston Celtics

Dallas Mavericks 110-116 Los Angeles Lakers

Utah Jazz 116-147 Miami Heat