El Luka Doncic más descomunal revive a los Lakers

El equipo californiano vence en Denver ante unos Nuggets que ganaban de 16 en el tercer cuarto; los Rockets sorprenden a los Spurs y aprietan el Oeste, y los Warriors ya echan de menos a Jimmy Butler

Luka Doncic, con un triple doble de 38 puntos, trece rebotes y diez asistencias, remontó un partido que los Lakers perdían en Denver y arrolló a los Nuggets (107-115) para afianzar a su equipo en zona de 'play off'. Fue una de las notas destacadas de una jornada en la que Keyonte George (Utah Jazz) hundió a los Minnesota Timberwolves con 43 puntos o en la que los Houston Rockets superaron a los San Antonio Spurs en un duelo directo por las primeras posiciones del Oeste, donde Spurs, Rockets, Nuggets y Lakers están ahora en apenas dos victorias, peleando por la segunda posición.

En el Este, los Chicago Bulls resurgen y frenan el crecimiento de los Clippers, que enlazaban la mejor racha de la temporada de la mano de Harden; mientras que los Philadelphia Sixers ceden ante los Phoenix Suns en casa y se alejan de las cuatro primeras posiciones.

Quinto triple doble para Luka Doncic

Doncic firmó el quinto triple doble de su temporada y dirigió la remontada de los Lakers en Denver (115-107), donde los angelinos llegaron a tener 16 puntos de desventaja en el tercer período y, antes, se vieron desbordado por un Jamal Murray, que metió 26 puntos en la primera parte. Sin embargo, la otra estrella de la franquicia de Denver bajó sorpresivamente su rendimiento tras el descanso, sólo anotó dos puntos y su equipo lo pagó.

Si los Nuggets echan de menos a Jokic, los Golden State Warriors ya empiezan a hacer lo propio con Jimmy Butler, lesionado este martes para el resto de la temporada. Sin el ex de Miami, cayeron en el Chase Center de San Francisco ante los Toronto Raptors (145-127) en un mal partido de Steph Curry, que no pasó de los 16 puntos, y pese a la aportación de Jonathan Kuminga, que metió 20 puntos saliendo desde el banquillo, y de Buddy Hield, que sumó 25 puntos con un perfecto seis de seis de tres. Immanuel Quickley, con 40 puntos, fue el mejor de los canadienses, que se asientan como cabezas de serie de cara al 'play off'.

El otro partido llamativo de la jornada se jugaba en Houston y ahí, los Rockets ganaron a los Spurs (111-106) en el derbi texano. El equipo que lidera Victor Wembanyama llegó a mandar de 16 (83-67) en el tercer período, pero los Rockets dieron la vuelta al marcador con un gran cuarto periodo y se acercan a la segunda plaza del Oeste que, por ahora, siguen ocupando los de San Antonio. El turco Alperen Sengun fue el mejor de los Rockets con veinte puntos, trece rebotes y nueve asistencias, mientras que Durant metió 18 puntos y repartió siete asistencias.

No fue el día de Victor Wembanyama, que no pasó de los catorce puntos y diez rebotes, ni de De'Aaron Fox, que también metió catorce puntos. Ante esto, Julian Champagnie asumió el protagonismo, pero sus 27 puntos y 8 rebotes no sirvieron de mucho.

Resultados NBA hoy 21 de enero

Philadelphia 76ers 110-116 Phoenix Suns

Chicago Bulls 138-110 Los Angeles Clippers

Houston Rockets 111-106 San Antonio Spurs

Utah Jazz 127-122 Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets 107-115 Los Angeles Lakers

Golden State Warriors 127-145 Toronto Raptors

Sacramento Kings 117-130 Miami Heat