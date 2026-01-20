Santi Aldama pide una oportunidad ante los suyos

El ala-pívot canario, tras ver el espectáculo que se monta en las giras europeas, hace fuerza para que en la 2028-2029 la NBA aterrice en España

Santi Aldama fue uno de los protagonistas de la victoria de los Memphis Grizzlies ante los Orlando Magic en el encuentro disputado este domingo en Londres, donde se reunió un gran número de estrellas del baloncesto y de otros deportes, y en el que el fútbol estuvo muy representado.

El ala-pívot español no vivió su día más anotador, pero su aportación fue clave. Sólo Ja Morant, el mejor jugador de los Grizzlies con 24 puntos y 13 asistencias, mejoró su más-menos con él en pista. Con Aldama en la cancha, los Grizzlies sacaron una diferencia de 23 puntos a su rival.

El canario aportó 9 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias, pero fue clave en defensa y sus porcentajes fueron bastante positivos, pues anotó tres de los cinco lanzamientos que intentó. Sus otros tres puntos llegaron desde la línea de personal.

Y, tras el partido, viendo cómo los alemanes habían disfrutado en su visita a Berlín y lo que se había montado en la capitán británica, apeló a que España haga algo para acoger lo antes posible un partido de la NBA, en el que él pueda ser protagonista ante los suyos. "Ha sido una experiencia increíble poder jugar en Europa, enfrente de muchos aficionados españoles que he oído por ahí. Ha sido un placer y un honor poder jugar baloncesto NBA en Europa", afirmaba a Efe Santi Aldama a la conclusión del segundo partido de la gira.

Aldama presiona para que la NBA viaje a España

La estrella española de la NBA no quiere ni imaginarse lo que sería entonces jugar un partido similar en nuestro país. "Estoy empujando, ahora que todo el mundo me pregunta y quiere mi 'feedback', necesito uno en Madrid, Barcelona, donde sea...", avisa el jugador de los Memphis Grizzlies, que ya ha visto este año cómo el Santiago Bernabéu acogía un partido de la NFL y considera que el siguiente paso es uno de la Liga norteamericana de baloncesto.

Para ello tendrá que esperar, ya que no podrá ser en las dos próximas temporadas, pues la NBA ya tiene confirmadas las sedes europeas de los partidos que se van a jugar fuera de territorio norteamericano para las temporadas 2026-2027 y 2027-2028. Para la primera, Manchester y París serán las ciudades que acojan estos partidos y, en la 28-29, repetirá París y la NBA retornará a Berlín, donde ya se jugó el primer duelo entre los Grizzlies y los Magic.

Tras esta doble experiencia europea y después de recuperar su plaza de 'play-In', que habían perdido a manos de los Clippers, los Memphis Grizzlies no vuelven a jugar hasta la madrugada del miércoles al jueves, cuando reciben a los Atlanta Hawks en casa.