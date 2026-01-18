El Barça se reúne con la NBA y se guarda las espaldas para dejar la Euroliga

El club blaugrana ha llegado a un acuerdo con la Euroliga, pero con una cláusula de escape y va a mantener contactos con la NBA para ver la evolución de su proyecto en Europa

Aunque la Euroliga filtraba a principios de semana un acuerdo con el Barça con una cláusula de salida de 10 millones de euros, desde la entidad barcelonista no han hecho oficial nada y se han sentado este domingo a negociar la posible presencia del equipo azulgrana en la NBA Europa.

El club que preside Joan Laporta quiere cubrirse las espaldas ante la guerra que se avecina en el baloncesto europeo y no quiere quedarse fuera de la opción de formar parte de ese campeonato NBA que llega respaldado por la FIBA y en el que el Real Madrid aparece como mayor exponente, algo que tampoco es aún oficial.

Los representantes barcelonistas se han reunido con los de la NBA en Londres, aprovechando el segundo partido que se juega esta semana en Europa entre los Memphis Grizzlies y los Orlando Magic, y a que en la capital británica se le brindaba un homenaje al exbarcelonista Pau Gasol.

A esta reunión han asistido Josep Cubells directivo responsable de la sección, y Jordi Trias, por el FC Barcelona. Y, por parte de la NBA, el comisionado de la Liga norteamericana, Adam Silver, y el propio Pau Gasol, que ha ejercido el papel de intermediario entre ambas partes como exjugador de la liga estadounidense y del club barcelonista.

El Barça reconoce su acuerdo con la Euroliga

Según ha trascendido, durante la reunión, el Barça ha informado a la NBA del acuerdo que ha llegado con la Euroliga, pero ha dejado claro que está trabajando para participar en la mejor competición europea posible, con lo que abre totalmente las puertas a la NBA Europa si el proyecto que presenta mejora en lo económico al de la Euroliga.

Por su parte, los representantes de la NBA les han explicado cuál es el proyecto con el que llega y con el que esperan arrancar en 2027. Después de esta primera toma de contacto, ambas partes se ha emplazado a mantener el contacto y tener nuevas reuniones para que el Barça esté informado sobre cómo evoluciona el proyecto.

De momento, el club barcelonista va a presentar en la próxima reunión de la junta directiva el acuerdo al que ha llegado con la Euroliga, ya que necesita la aprobación por parte de esta junta para poder seguir adelante.

Los representantes del Barça también acudieron al homenaje que Pau Gasol ha recibido este domingo en el O2 de Londres. La NBA ha reunido junto al excapitán español a estrellas como Isiah Thomas, Dirk Nowitzki, Tony Parker o Steve Nash, que han coincidido con el mayor de los hermanos Gasol durante sus años en la Liga norteamericana. En las pantallas se proyectó, especialmente, sus primeros años, cuando se dio a conocer en los Memphis Grizzlies al baloncesto norteamericano.