El Barça, rescatado in extremis en Burgos

La sangre fría de Nico Laprovittola evita una derrota del equipo blaugrana ante el penúltimo de la Liga ACB; el Joventut cae en casa y pierde sus opciones para ser cabeza de serie copero

Un gran Nico Laprovittola, autor de 23 puntos, y la aportación en la pintura de Willy Hernangómez (14 puntos) evitaron una dolorosa derrota del Barça ante el penúltimo de la ACB, un San Pablo Burgos que dominó al equipo blaugrana durante gran parte del encuentro jugado en la capital burgalesa y que finalmente acabó cediendo por la mínima (79-80) por un error del exblaugrana Neto a falta de 6 segundos.

En uno de los mejores partidos de la temporada del equipo burgalés, los de Fisac barrieron al Barça en los dos primeros cuartos, en los que los pupilos de Xavi Pascual no pudieron parar a Samuels y Meindl. El 15-5 con el que arrancó el choque fue elocuente.

El Barça fue mejorando conforme pasaban los minutos y no se despegaba demasiado, merced a los tiros libres, pero acabó los primeros veinte minutos por debajo en el marcador (38-33).

La segunda mitad comenzó con intercambio de rachas, aunque el marcador se igualó y estabilizó a partir del 51-50, a mitad del tercer cuarto, cuando el Barça logró su primera ventaja en el marcador. Pese a que lo intentaron, los de Xavi Pascual no lograron despegarse y, en su mejor momento, se fueron de cinco (59-64). El San Pablo Burgos reaccionó y llegó a estar por delante en los últimos segundos (79-78). Ahí apareció Laprovittola para dar ventaja a los suyos y luego supieron parar la penetración de Neto para hacerse con el encuentro.

Así anotaron en el San Pablo Burgos 79-80 Barça

San Pablo Burgos (19+19+18+23): Jermaine Samuels (23), Jon Axel Gudmundsson (2), Leo Meindl (11), Ethan Happ (15), Jhivvan Jackson (4) -cinco inicial-, Marcos Bella, Yannick Nzosa (6), Juan Rubio (5), Gonzalo Corbalán (2), Alonso Reyes (0), Raúl Neto (5) y Augusto Lima (2).

FC Barcelona (12+21+24+23): Kevin Punter, Myles Cale (2), Jan Vesely (4), Tomas Satoransky (5), Toko Shengelia (4) -cinco inicial-.- Juani Marcos (5), Miles Norris (9), Darío Brizuela (5), Willy Hernangómez (14), Youssoupha Fall, Nico Laprovittola (23), Joel Parra (9).

El joventut casi dice adiós a ser cabeza de serie copero

En el otro partido de la matinal del domingo en la Liga ACB, el Joventut de Badalona perdió muchas de sus opciones de ser cabeza de serie en la Copa del Rey al ceder en casa ante un Básquet Girona (71-74) que logra su séptima victoria de la temporada y se aleja definitivamente de la zona peligrosa, de la que ya le separan cuatro victorias.

El Joventut tuvo en las manos de Ricky Rubio la posibilidad de empatar el partido y forzar la prórroga, pero el genio de El Masnou erró el tiro definitivo y su equipo ya depende de lo que haga el UCAM Murcia para poder ganarse un puesto entre los cuatro primeros la próxima jornada.

El partido fue muy igualado en todo momento, aunque la iniciativa en el marcador siempre fue favorable a los gerundenses, que llegaron a escaparse de diez (47-57, min. 32) en el último cuarto gracias a los mejores momentos de Sergi Martínez. La Penya reaccionó de la mano de Tomic y Ricky Rubio, pero no le dio para remontar el encuentro.

Así anotaron en el Joventut 71-74 Básquet Girona

Joventut Badalona (16+13+18+24): Hakanson (7), Hunt (12), Kraag (5), Ruzic (3), Tomic (14) -cinco inicial-; Drell (7), Rubio (12), Vives (2), Dekker (2), Allen, Birgander (4) y Hanga (3).

Básquet Girona (17+14+22+21): Needham (7), Livingston (5), Martínez (12), Susinskas (7), Geben (11) -cinco inicial-; Busquets (2), Hughes (6), Ferrando (9), Fernández (9) y Maric (6).