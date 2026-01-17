Unicaja se lleva el premio gordo a costa de hundir un poco más a sus vecinos granadinos

El equipo malagueño gana al Covirán Granada (88-79) y logra su cuarta clasificación consecutiva para una Copa del Rey en la que defiende título

El Covirán Granada luchó, pero acabó ahogándose en la orilla en el 'derbi' andaluz ante Unicaja, que logró asegurar su presencia en la Copa del Rey con un triunfo (88-79) que le mantiene en la lucha por los primeros puestos de la Liga ACB y le da confianza en un momento de la temporada llena de altibajos para los de Ibon Navarro.

Con 18 puntos del base Kendrick Perry, los malagueños solventaron un partido que parecía cómodo en el arranque, pero que se fue complicando a partir del segundo cuarto hasta el punto de que sólo pudo resolverse en los dos últimos minutos.

Pese a cambiar de técnico hace unos días, pese a perder a su gran estrella (Matt Thomas), tener muchos lesionados y jugadores como Ngouama que apenas llevan dos o tres entrenamientos, el Covirán dio la cara. De hecho, el ex del Asvel Villeurbanne, cuyo fichaje se anunció el martes, anotó 23 puntos en su regreso a la Liga ACB y demostró que puede ser una pieza clave para el conjunto granadino en su lucha por la salvación.

Unicaja empezó mandando con mucha claridad, dirigida por Alberto Díaz y con una superioridad manifiesta, el 21-8 con el que llegó a mandar en el tramo final del primer cuarto hacía palpable esa superioridad. Ante el colista, que sólo había ganado un partido este año y con esa ventaja hubo quien dio el partido por ganado. Nada más lejos de la realidad.

El Covirán no se rinde pese a su situación

El Covirán respondió con un parcial de 2-8 en el arranque del segundo periodo que les acercó, pero más que eso, les dio confianza para seguir apretando. Y no se vinieron atrás. Los pupilos Arturo Ruiz pasaron a tener el control el partido y equilibraron la balanza ante un equipo local demasiado confiado, que se fue perdiendo al descanso (37-38).

Con el partido equilibrado y el rapapolvo de Ibon Navarro en el intermedio los malagueños apretaron y se encontraron con la contestación nazarí. Pese a apenas llevar unos días en el club, el base Mehdy Ngouama tomó el mando y logró contraponer sus puntos a los que lograban Sulejmanovic, Djedovic y Kendrick Perry, los mejores de Unicaja.

Así se llegó a los últimos minutos, en los que Unicaja decidió. Un parcial de 9-0 (83-73) finiquitó el encuentro a dos minutos del final, cuando los granadinos, sin más argumentos, acabaron bajando los brazos.

Ficha técnica del Unicaja 88-79 Covirán Granada

Unicaja (24+13+24+27): Perry (18), Kalinoski (7), Webb III (10), Tyson Pérez (7), Balcerowski (5) -quinteto inicial-, Díaz (6), Sulejmanovic (5), Duarte (2), Audige (6), Rubit (4), Djedovic (12) y Tillie (6).

Covirán Granada (12+26+21+20): Costa (14), Ngouama (23), Brimah (7), Alibegovic (6), Bozic (12) -quinteto inicial-, Rousselle (2), Pérez (7), Howard (6) y Burjanadze (2).

Árbitros: Luis Miguel Castillo, Francisco Araña y David Sánchez.