Granada, a la desesperada, y mazazo para Castañeda

Los granadinos fichan a Mehdy Ngouama, del Asvel Villeurbanne, para paliar la importante baja del estadounidense Matt Thomas

El Covirán Granada se las prometía muy felices cuando logró conformar en un tiempo récord un equipo muy competitivo para disputar la Liga ACB después de recuperar la plaza del Real Betis. Los granadinos lograron retener a sus principales piezas tras el descenso, con la promesa de que el Betis caería y jugarían en la máxima categoría, y consiguió cerrar fichajes de altura, como el mismo Matt Thomas, que poco antes había sido pretendido por el Real Madrid.

Sin embargo, muy pronto empezó a tener problemas por las lesiones y perdió para toda la temporada a Elias Valtonen, que venía de hacer un gran Eurobasket con Finlandia. Hace unas semanas, uno de sus extranjeros, el pívot Zach Hankins, se marchaba para fichar por el Maccabi israelí y este pasado domingo llegó el mazazo con la salida de la única gran estrella que le quedaba: el alero estadounidense Matt Thomas.

El ex del Alba Berlín hizo efectiva dicha cláusula en la noche del sábado para marcharse al Besiktas de Estambul. Entre medias, apenas seis días antes, el entrenador Ramón Díaz dejaba el cargo por los malos resultados y era sustituido por Arturo Ruiz.

Ante eso, al equipo nazarí no le ha quedado otra que ir al mercado y, de momento, ha puesto su confianza para cubrir la rotación exterior en un viejo conocido de la Liga ACB, el base francés Mehdy Ngouama. El ex de Gran Canaria -la pasada campaña- y del Fuenlabrada viene, al igual que Thomas, de jugar la Euroliga, ya que ha militado en el Asvel Villeurbanne en los primeros meses de competición.

A sus 30 años, el nuevo base del Covirán Granada podría debutar este mismo fin de semana en el duelo que los granadinos tienen con el Unicaja, en el choque andaluz de la máxima categoría del baloncesto español.

Castañeda se rompe para tres meses

Precisamente, de Unicaja y de Morabanc Andorra llega la otra noticia destacada de la ACB de las últimas horas. Cedido desde hace dos semanas en el equipo andorrano, uno de los fichajes estrella cajistas de la presente campaña, Xavier Castañeda, decía casi adiós a la temporada después de haber cuajado su mejor partido desde que aterrizó en España, ante el Real Madrid.

El base norteamericano con pasaporte bosnio sufrió una rotura en los músculos isquiotibiales de la pierna derecha al impactar con Tavares y el suelo en una acción de ataque en el duelo entre el Morabanc y el Madrid, un encuentro en el que el jugador cedido por Unicaja anotó 21 puntos en 20:36 minutos y, con un 5 de 7 en triples, y sumó 16 créditos de valoración.

"Xavier Castañeda tuvo que ser sustituido en la parte final del último partido. El jugador sufrió un tirón al impactar en el suelo tras una acción hacia canasta y no pudo volver a pista. Las pruebas médicas realizadas determinan que sufre una ruptura en los músculos isquiotibiales de la pierna derecha. El tiempo previsto de recuperación aproximado será de 12 semanas", publicaba el Morabanc, que ya sabe que sólo podrá contar con el jugador el último mes de competición.