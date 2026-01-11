Así queda la clasificación de la Liga ACB tras la derrota del Valencia y las victorias de Madrid y Barça en la jornada 15

Las victorias de Baskonia y Unicaja dejan casi sentenciada la Copa del Rey; el Barça entra fuerte en el Top-3, donde peligra el UCAM Murcia...

A falta de dos jornadas para que acabe la primera vuelta de la Liga ACB y queden definidas las plazas de Copa del Rey, la emoción ha quedado casi restringida a la pelea por el liderato y por los puestos de cabezas de serie tras una jornada en la que los ocho primeros puestos han quedado consolidados con las sorpresas que se han producido.

Sólo dos derrotas de la Laguna Tenerife o de Unicaja en las dos próximas jornadas, unidas a dos victorias de alguno de los tres que les siguen y a que se dé alguna carambola más en forma de marcador podría evitar que los ocho primeros que ahora están en la tabla sigan ahí. Y que, por tanto, sean los que jueguen la Copa en Valencia.

Donde está ahora la lucha es por las cuatro primeras posiciones, en las que ha entrado el Barça tras la derrota del UCAM Murcia. Los de Xavi Pascual, que siguen a un nivel muy alto y pasaron por encima del colista, y ahora miran de lleno a las dos primeras plazas, sabedores de que la próxima semana se ven las caras el Real Madrid y el Valencia Basket.

Los blancos aprovecharon la derrota del equipo taronja ante Unicaja y se aseguraron llegar como primeros y con ventaja a ese partido, independientemente de lo que hagan este lunes los de Pedro Martínez ante el Casademont Zaragoza, en el partido que en su día se aplazó y que ahora se recupera.

El Valencia Basket juega este lunes otra vez

La derrota del Valencia Basket, la primera en Liga ACB en el Roig Arena, no fue la única sorpresa, pues también cayeron de forma inesperada un UCAM Murcia que ve peligrar su puesto entre los cuatro primeros ante el empuje del Joventut, y un la Laguna Tenerife que se descuelga de la lucha por ser cabezas de serie.

Por abajo cayeron casi todos. San Pablo Burgos estuvo cerca de ganarle al Joventut, pero no lo logró y eso permitió un respiro a un Morabanc Andorra que metió presión al líder, aunque el Real Madrid acabó sacando adelante su partido. El Covirán perdió en el Palau y el Baxi Manresa, que ganó el sábado en el Nou Congost, sale de la quema.

Resultados jornada 15 de la Liga ACB

Casademont Zaragoza 95-84 Dreamland Gran Canaria

Valencia Basket 70-76 Unicaja

Surne Bilbao 96-82 UCAM Murcia

La Laguna Tenerife 87-94 Hiopos Lleida

BAXI Manresa 104-99 Río Breogán

San Pablo Burgos 95-98 Joventut Badalona

Barça 108-71 Coviran Granada

Bàsquet Girona 85-96 Kosner Baskonia

MoraBanc Andorra 85-90 Real Madrid

Clasificación de la Liga ACB tras la jornada 15

1. Real Madrid 13 - 2 (+131)

2. Valencia Basket 11 - 3 (+183)

3. Barcelona 11 - 4 (+137)

4. UCAM Murcia 10 - 5 (+101)

5. Joventut 10 - 5 (+56)

6. Baskonia 9 - 5 (+33)

7. La Laguna Tenerife 9 - 6 (+64)

8. Unicaja 9 - 6 (+44)

9. Surne Bilbao 7 - 8 (-39)

10. Casademont Zaragoza 6 - 8 (-17)

11. Dreamland Gran Canaria 6 - 8 (-33)

12. Río Breogan Lugo 6 - 9 (-37)

13. Basquet Girona 6 - 9 (-80)

14. Baxi Manresa 6 - 9 (-83)

15. Hiopos Lleida 6 - 9 (-83)

16. Morabanc Andorra 4 - 11 (-133)

17. San Pablo Burgos 3 - 12 (-88)

18. Covirán Granada 1 - 14 (-156)