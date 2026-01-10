Unicaja asalta el santuario del Valencia Basket con el héroe menos esperado: "Se lo dedicamos a su madre"

Chase Audige, apenas unas horas después de perder a su madre, se marca su mejor partido con Unicaja en la primera derrota taronja en ACB en el Roig Arena

El Roig Arena se había convertido en un baluarte casi inexpugnable esta temporada, en el que habían caído algunos de los equipos más poderosos de Europa, entre ellos el Real Madrid y el Barcelona. Nadie había ganado allí aparte del Hapoel Tel Aviv, pero ese partido, el conjunto taronja no pudo contar con el apoyo siempre desequilibrante de sus aficionados. Sin embargo, en tan sólo cuatro días, ese fortín ha caído por dos veces, en la Euroliga ante el Mónaco y frente a Unicaja en la ACB.

El conjunto malagueño ha sido el primer equipo español en ganar en el nuevo pabellón del Valencia Basket. Lo ha hecho por 70-76 en un partido que logró desequilibrar en el tercer cuarto y aguantó ante el empuje local en el tramo final. Con eso, salvo que el Real Madrid pierda este domingo en su visita a Andorra, evitó que los de Pedro Martínez alcanzaran el lunes a los madridistas al frente de la tabla, ya que ese día recuperan su partido aplazado que tienen pendiente con el Casademont Zaragoza.

Chase Audige, el último fichaje que se ha incorporado a Unicaja, se presentó en sociedad en la ACB con un partido espectacular, en el que se fue a los 20 puntos y en el que demostró que ya ha cuajado en el sistema de Ibon Navarro tras un mes de adaptación.

El estadounidense de pasaporte jamaicano estaba especialmente motivado por un triste suceso. Dos días antes de que se jugase el partido había recibido la mala noticia del fallecimiento de su madre. Pese a ello decidió quedarse y jugar, y ese esfuerzo ha tenido recompensa. "A veces tienes decisiones que no tienen mucha base -llevarlo con la moral muy baja- y fíjate el partido que ha hecho. Ha hecho un partidazo y se lo dedicamos a su madre", decía Ibon Navarro al finalizar el choque.

Los que decían el jueves, tras el partido ante el AS Mónaco, que habían visto al equipo valenciano algo cansado ya tienen más argumentos para sostener su afirmación. El Valencia Basket no tuvo la frescura de otras veces y eso se tradujo en sus errores en el tiro. Los de Pedro Martínez no estuvieron acertados en todo el encuentro y eso lo aprovechó Unicaja para llevar el encuentro a su terreno.

Unicaja frena el ataque del Valencia Basket

Acostumbrados a avasallar por su potencial en ataque, el equipo taronja se quedó en unos pobres 70 puntos, con Pradilla (10) y Reuvers (13) como mejores exponentes en ataque. Jean Montero se quedó en cuatro puntos, Kam Taylor en cinco, Badio en ocho, Omari Moore ni se estrenó... Y pese a ello estuvieron en el partido hasta el final.

De hecho, comenzaron mandando en el juego y el marcador y llegaron a mandar de diez (23-13, min. 8) en el primer cuarto antes de que una reacción final de los malagueños, con la aportación de James Webb o Chris Duarte, dejara esa ventaja en cuatro puntos.

El segundo cuarto fue malo, de poca anotación, en el que el equipo local se escapó de nuevo para que el malagueño reaccionara otra vez al final y dejara una ventaja al descanso (39-36, min.20) que aplazaba la resolución para el segundo acto.

La igualdad se mantuvo en la reanudación ante un cada vez más cansado equipo valenciano. Eso lo aprovecharon y con Chase Audige y Kendrick Perry en su mejor versión, los malagueños se escaparon en los dos últimos minutos para afrontar el último cuarto con siete de ventaja.

La inercia siguió siendo favorable para los de Ibon Navarro, que ya en el último periodo elevaron esa ventaja por encima de los diez puntos. Sin acierto desde el triple, el Valencia Basket no podía responder con presteza y facilitó la labor de los andaluces de mantener su ventaja. El equipo taronja luchó y, apoyado por los suyos, llegó a rebajar la desventaja hasta los cinco puntos, pero no pasó de ahí. Unicaja resistió, tuvo la cabeza fría y sumó un triunfo clave en su lucha por a Copa del Rey, donde aún tiene opciones de ser cabeza de serie.

Ficha técnica del Valencia Basket 70-76 Unicaja

Valencia Basket (25+14+12+19): Badio (8), Taylor (5), Montero (4), Pradilla (10), Reuvers (13) -cinco titular- De Larrea (2), López-Arostegui (3), Key (7), Moore, Thompson (9), Costello (9), Sima

Unicaja de Málaga (21+15+21+19): Perry (8), Audige (20), Barreiro (2), Tillie (9), Balcerowski (10) -cinco titular- Webb (6), Kalinoski (2), Díaz, Djedovic (5), Sulejmanovic (6), Duarte (3) y Pérez (5).

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Raúl Zamorano y Alberto Baena. Sin eliminados.