Tyson Pérez arriesga con su tendón de Aquiles y llega Sir'Jabari Rice

El jugador hispano-dominicano arriesgará con la intención de no pasar por el quirófano; Rice suplirá en el Morabanc a Castañeda, cedido en Andorra por el club cajista

Tyson Pérez está haciendo un esfuerzo por encima de sus posibilidades para ayudar este año a Unicaja, en una temporada complicada, entre otras cosas, por el número de bajas con las que ha contado. El ala-pívot hispano-dominicano lleva sin jugar desde el pasado 11 de febrero y se perdió la Copa del Rey, donde su equipo no pudo revalidar el título, por culpa de una lesión en el tendón de Aquiles del pie derecho.

A lo largo de las últimas semanas, el jugador ha visto cómo evolucionaba su lesión antes de tomar una decisión definitiva que podría acabar con su temporada en caso de operación. Finalmente, ha decidido arriesgar y, según ha acordado con los servicios médicos del club cajista, se va a someter a un tratamiento conservador que durará unas cuatro semanas para ver si puede jugar el tramo final de temporada.

El objetivo es evitar el quirófano, aunque en el caso de que no sea posible retrasaría su recuperación. De momento ha sido baja en los dos partidos ante el Real Madrid, tanto de Liga ACB como de Copa del Rey, y, de cumplir los plazos se perderá ahora los encuentros contra Bàsquet Girona -la próxima jornada-, Casademont Zaragoza, La Laguna Tenerife y Barça de la Liga ACB, y frente al Chalon francés y el Asisa Joventut en la Champions de la FIBA.

Sir'Jabari Rice en sustitución de Xavier Castañeda

Por otro lado, la otra novedad de la jornada en la Liga ACB ha sido un nuevo fichaje, que llega para reforzar el juego exterior del MoraBanc Andorra, donde es baja el jugador cedido por Unicaja Xavier Castañeda.

Tras unas semanas buscando un sustituto para el norteamericano con pasaporte bosnio, el Morabanc se ha hecho con los servicios de Sir'Jabari Rice, escolta norteamericano nacido hace 27 años en Houston y que aterriza procedente del ERA Nymburk de la República Checa.

"Es un jugador con mucha facilidad anotadora y que también nos ayudará a generar mucho juego desde diversas situaciones. Tiene un primer paso explosivo y buena visión de juego desde el bloqueo directo. También es peligroso desde el lanzamiento exterior", afirma el director deportivo del MoraBanc Andorra, Francesc Solana.

Rice llega de promediar en la Liga checa 14,8 puntos, 3,6 rebotes, 4,2 asistencias y 20 de valoración. También ha jugado esta temporada la Liga de Campeones FIBA, donde jugó once partidos con 26,1 minutos de media y 18,6 puntos, 3,5 rebotes y 3,1 asistencias de promedio. "Esperemos que se adapte rápido al equipo y a la Liga ACB y nos pueda dar este salto de calidad que necesitamos", añadía Solana.