La ACB anuncia más fichajes y da la bienvenida a un nuevo refuerzo americano para La Laguna

El equipo lagunero amplía su juego exterior con un alero con amplia experiencia en Grecia, el Dreamland renueva a su capitán y Jabari Parker se estrena con el Joventut

Wright-Foreman, Jabari Parker, Jaime Pradilla, Dani García... El parón de la Liga ACB, que lleva parada desde antes de la celebración de la Copa del Rey en Valencia, ha propiciado numerosos cambios en los últimos días que van a brindar, en parte, un nuevo panorama cuando se reanude este sábado.

Había expectación en ver este lunes a Jabari Parker junto a Ricky Rubio o Ante Tomic y el resto de componentes del plantel verdinegro. No será la única novedad. A estas que se cerraron la pasada semana se han añadido algunas más este fin de semana con el Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife como gran protagonista.

El equipo canario está siendo la gran decepción en lo que llevamos de la ACB. Pese a que en Europa da la cara, en la Liga ha pasado de candidato a 'play off' a quedarse fuera de la Copa del Rey y a coquetear con el descenso.

Eso ha hecho que haya cambios y que también esté metido de lleno en las opciones que hay en el mercado. En este último caso, durante la Copa del rey salió a la luz el interés amarillo por el pívot murciano del Real Madrid Izan Almansa, un jugador que apenas está contando para Sergio Scariolo y que estaría necesitado de minutos en la elite.

A la espera de Almansa, el Dreamland renueva a su capitán

A falta de saber si el Madrid daría el OK para su cesión, lo que sí está claro es que el Dreamland no se va a quedar de brazos cruzados y, de momento, ha renovado a uno de sus puntales, un Miquel Salvó que el pasado verano estuvo en la órbita del Barça y que jugó en la primera ventana FIBA con la selección española.

Pese a que no podrá contar con él lo que resta de temporada por la rotura del tendón rotuliano de su rodilla derecha, que le ha impedido ir con España, los canarios le han renovado hasta 2028 y se han asegurado la presencia de uno de sus capitanes para los próximos años.

Quien también está notando un bajón en las últimas semanas son sus vecinos de La Laguna Tenerife, a los que las lesiones les están pasando factura y se han alejado de las primeras posiciones que ocupaban en el primer tramo liguero.

Kenny Williams ficha por La Laguna Tenerife

Por eso, el equipo de Txus Vidorreta ha ampliado su roster y ha incorporado a un nuevo jugador con una amplia experiencia europea. Tres ediciones de la Basketball Champions League (BCL) ha disputado el escolta estadounidense Kenny Williams, que llega al conjunto insular tras jugar en el Promitheas Patras y haberlo hecho, en años anteriores, en el Kolossos, el AEK Atenas o el Peristeri.

"Sé que este es uno de los mejores clubes, no solo de España o de la Basketball Champions League, sino también de toda Europa. La Laguna Tenerife tiene un gran ataque en el que todos los jugadores tocan la pelota, lo que creo que juega a favor de mis puntos fuertes, así que creo que podré adaptarme y encajar", señalaba el nuevo exterior lagunero nada más llegar a la isla tinerfeña. En La Laguna saben lo que puede dar, ya que se enfrentó a ellos hace dos temporadas.