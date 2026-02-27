Sergio Scariolo, en alerta con Campazzo y Deck: "La preocupación es compartida con otros muchos compañeros"

El entrenador del Real Madrid confía en que el parón por ventana FIBA perjudique lo menos posible a su equipo de cara al retorno a la competición

El Real Madrid apagó el incendio por la derrota en la final de la Copa del Rey derrotando en casa al Bayern de Múnich en partido correspondiente a la 29ª jornada de la Euroliga. Fue una alegría, pero una que a su vez supone despedirse de su plantilla, ya que llegan partidos internacionales por ventana FIBA, haciendo que los jugadores blancos tengan que acometer viajes para defender a sus países, lo cual preocupa especialmente a Sergio Scariolo.

Especialmente complicados son los casos de Facundo Campazzo y Gabriel Deck. Los jugadores argentinos del Real Madrid volvieron a jugar este jueves en la competición europea y horas después de sumar la victoria 18 en la competición, ambos volarán a Buenos Aires para ponerse a las órdenes del seleccionador Pablo Prigioni.

Lo difícil del viaje hace que ambos jugadores no puedan estar, en principio, para jugar hoy viernes contra Uruguay en partido de clasificación para la Copa del Mundo Catar 2027. Sí deberían disputar el segundo del lunes 2 de marzo ante Panamá, también en el Estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires.

Tras medir sus esfuerzos contra el cuadro germano, ya que Campazzo disputó 18 minutos y Deck se quedó en 20, Scariolo recalca que existe preocupación de cara a cómo regresarán tras dos viajes de muchas horas a otro continente. "La preocupación es compartida con otros muchos compañeros. Es una situación en la que todos estaban bien, pero sobre todo preocupan los que viajan a otro continente, al americano, porque son viajes duros, difíciles y la recuperación casi nunca es ideal", admite el italiano.

Otros jugadores de la Liga ACB que viajan al continente americano

Además de Campazzo y Deck, habrá más representación 'española' con Gonzalo Corbalán (San Pablo Burgos), Dylan Bordón (La Laguna Tenerife), Patricio Garino, Juan Pablo Vaulet y Lucas Giovannetti (Movistar Estudiantes), Nicolás Laprovittola y Juani Marcos (FC Barcelona), Nicolás Brussino (Gran Canaria), José Ignacio Vildoza (Bàsquet Girona), Bautista Lugarini (Deportivo Alega Cantabria) y Juan Manuel Bocca (Fibwi Palma).

El resto de la convocatoria la completan Franco Andrés Baralle y Álex Negrete (Flamengo), Gonzalo Bressan (Olímpico de La Banda), Agustín Cáffaro (Independiente de Oliva), Francisco Caffaro (Boca Juniors), Marcos Delía (Obras Sanitarias), Tayavek Gallizzi (Regatas Corrientes), Leonardo Lema (Quimsa), Lucio Redivo (UEB Cividale), Javier Saiz (Instituto), Luca Vildoza (Virtus Bolonia). Cabe recordar que Argentina comenzó la primera Ventana el pasado mes de noviembre con dos victorias ante Cuba y es líder del Grupo D empatado con la selección de Uruguay.