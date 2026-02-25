Sergio Scariolo, sobre el descalabro en la final de Copa: "Debería haber visto venir el bajón de humildad y energía"

El entrenador de los blancos señala a la actitud de la plantilla como la causa principal de no poder levantar la Copa del Rey; eso sí, asumiendo que era su responsabilidad prepararla mejor

Sergio Scariolo está cualquier cosa menos contento. El entrenador del Real Madrid dijo en la previa de la final de Copa del Rey ante el Baskonia que no podían pensar que ya estaba el trabajo hecho; sin embargo, llegó la pelea por el título y todo saltó por los aires, sobre todo en un último cuarto en el que sus chicos se vieron ampliamente superados. Ahora, días después y a horas de recibir al Bayern Múnich en partido de Euroliga, señala el problema de actitud de sus chicos; eso sí, asumiendo la responsabilidad por no haberles preparado a nivel mental.

"Estamos en pleno proceso de transformación por la decepción de la final perdida", comenta antes de profundizar en los errores de su plantilla justo antes de vérselas en el Movistar Arena ante el Bayern de Svetislav Pesic.

"Hemos hecho nuestra autocrítica. Evidentemente, yo personalmente creo que debería de haber visto venir un poco el clima de que lo más difícil ya lo habíamos cumplido, después de los dos grandísimos partidos de cuartos y semifinales, algo que se instaló un poco en el equipo, incluso en el inicio de primer cuarto ante el Baskonia. Nos ha bajado la humildad, la energía con la que tienes que jugar finales. Era mi primera final con este grupo. Asumo toda la responsabilidad y, en este sentido, desde luego no se volverá a repetir. Vas aprendiendo de los errores, pero luego una vez que aprendes, tienes que volver a centrarte en el futuro", analiza.

Sergio Scariolo y un grupo muy sano

La derrota ha dolido –no podía ser de otra forma–, pero el técnico italiano destaca que pese a que no están siendo días fáciles el equipo se ha mantenido unido de cara a mejorar algunos aspectos, sobre todo el mental.

"El equipo está tocado pero muy unido. En Liga y en Euroliga nos encontramos en posiciones casi inmejorables. Se ha hecho un trabajo de mejora muy evidente en el juego y en los resultados, pero también en cuestiones de calidad hasta situarnos donde estamos. Obviamente hay cosas que tenemos que mejorar, sobre todo el aspecto mental, y tenemos que meternos con todo el empeño y la capacidad que tenemos para ello", afirma.

Un vestuario consciente de la realidad

Por último, y cuestionado por las sensaciones dentro del vestuario, no duda a la hora de recalcar que el compañerismo impera por encima de cualquier otra cuestión, lo que le lleva a ser optimista de cara a levantarse y recuperar la buena senda.

"Me gustó que la reacción no fuese buscar excusas o señalarse los unos a los otros y sí de profunda autocrítica. Yo creo que en algún caso incluso demasiado, y me preocupa porque te hunde más y luego te cuesta subir otra vez a la superficie. Esta es mi labor, hacer entender que al final por cuánto el rival te haya metido tantos puntos o no hayas conseguido ganar. Obviamente algunos jugadores están mejor que otros", sentencia.