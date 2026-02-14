El Real Madrid sobrevive a su propio veneno

Los blancos volvieron a tropezar con la piedra que tantas veces les ha hecho morder el polvo, pero en esta ocasión supieron seguir a flote

¿Lo mejor del partido para el Real Madrid? Obviamente la victoria, pero la realidad es que las sensaciones fueron muy malas por momentos; tanto es así que si salieron victoriosos de cancha del Partizan por 73-77 parece responder más a la falta de capacidad para rematar de su rival que al buen hacer propio.

Tal y como titulamos, los blancos sobrevivieron a su propio veneno, ese que se tradujo en una inexplicable desconexión cuando dominaban cómodamente en el tercer cuarto por 15 puntos y que a punto estuvo de dar al traste con el gran trabajo realizado durante 25 minutos. Se mascó la tragedia, más teniendo en cuenta que venían de tres derrotas consecutivas en la carretera.

A pesar de ese tiro al pie y un pésimo último cuarto –también de Partizan–, los de Sergio Scariolo consiguieron una victoria fuera de casa casi un mes después de la última, ante el Asvel Lyon Villeurbanne, el pasado 6 de enero.

Lo cierto es que el escenario no podía ser mejor. El Partizan confirmó las bajas de última hora de Cameron Payne, por lesión y Dylan Ostekowski, suspendido tras confirmarse su sanción por positivo en marihuana en 2023, y los madrileños con Maledon y Deck ya recuperados, tenían todo a favor para conseguir una victoria lejos del Movistar Arena. Así lo demostraron la mayor parte del encuentro, pero eso no evitó que se viviese un final de infarto.

Un final no acto para cardiacos

En un abrir y cerrar de ojos los españoles pasaron de ganar 45-60 a encarar el último cuarto con un solo punto de renta (61-62). Con un público más que encendido –cayó algún objeto al parqué–, parecía que el desenlace estuvo escrito, pero cuando peor pintaba todo el Madrid se mantuvo firme y a través de Edy Tavares y Andrés Feliz –qué triple el suyo– acabaron por sumar un triunfo más que necesario para mantenerse metido de lleno en la pelea por ser equipo de playoffs de manera directa.

- Ficha técnica:

73- Partizan (19+14+28+12): Calathes (5), Brown (14), Bonga (12), Lakic (2), Fernando (12) -cinco inicial-, Washington Jr (13), Radanov (-), Bosnjakovic (-), Mijailovic (-), Pokusevski (7) y Jekiri (8).

77- Real Madrid (20+23+19+15): Campazzo (4), Abalde (-), Hezonja (14), Okeke (7) y Tavares (13) -cinco inicial-, Feliz (9), Maledon (5), Llull (-), Deck (7), Lyles (14), Garuba (4) y Len (-).

Árbitros: Emin Mogulkoc (TUR), Rain Peerandi (EST), Thomas Bissuel (FRA). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 28 de la Euroliga disputado en el pabellón Stark Arena de Belgrado (Serbia). Se guardó un minuto de silencio en memoria de David Federman, copropietario del Maccabi Tel Aviv, fallecido recientemente a los 81 años de edad.