El Barça, lanzado a por el fichaje de Sylvain Francisco

Según informa Alessandro Luigi Maggi de Sportando, la entidad blaugrana quiere que el actual base de Zalgiris lidere el proyecto a partir de la temporada 2026-27

"Está todo destrozado desde hace tiempo y vamos sobreviviendo cómo podemos". Con esas duras palabras Xavi Pascual dejaba claro, tras la derrota ante París Basketball en partido de Euroliga, que las cosas no van nada bien en su Barça, un equipo que levantó a su llegada, pero que poco a poco se ha ido cayendo hasta aparentar en el presente no tener gasolina alguna en el depósito.

Las lesiones y la falta de refuerzos –parecía antes de firmar que no aceptaría no sumar al menos un pívot a la plantilla– han ido haciendo mella en un grupo al que se ve agotado y cuyas aspiraciones no son otras que ganar cualquier torneo en el que participe. Pues bien, quizás pensando en que las cosas sean bien distintas la próxima temporada, los blaugrana ya se han fijado el objetivo de cerrar la contratación de Sylvain Francisco.

Esa es la información que maneja Alessandro Luigi Maggi de Sportando, quien habla directamente de que el actual base de Zalgiris Kaunas es el principal objetivo del Barcelona de cara a la campaña venidera.

Sin duda no será un fichaje sencillo por varios motivos. Para empezar aún le resta un año más de contrato, por lo que está por ver en qué condiciones podría salir de Lituania. Además, se espera que sean muchos los equipos que intenten convencerle para jugar con ellos, siendo complicado que los azulgrana se impongan en una puja abierta.

Sylvain Francisco, ya conocido por la afición española

En caso de que el base francés de 28 años viese con buenos ojos jugar en el Barça, eso le llevaría a vivir su segunda etapa en la Liga ACB, puesto que ya disputó la campaña 2021-22 con BAXI Manresa para marcharse a un promedio de 10,6 puntos, 1,3 rebotes y 3,3 asistencias. Además, su hermano, Ise Christin Francisco, disputa la Liga U22 con la entidad catalana.

Obviamente Sylvain Francisco es ahora mejor jugador que el que se marchó en aquel momento; tanto es así que está brillando con luz propia en la Euroliga para irse a una media de 16,9 puntos y 6,7 asistencias. Con tales guarismos y un baloncesto que marca diferencias entre los mejores del Viejo Continente, el plan del Barcelona sería dar las llaves del equipo al ahora jugador de Zalgiris.