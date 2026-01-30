El orgullo del Baskonia bien vale acabar con Zalgiris

Los de Paolo Galbiati rompen una racha de dos derrotas consecutivas en Euroliga para alejarse un poco más del fondo de la clasificación

Justo a tiempo. Cuando peor pintaban las cosas para el Baskonia, este se levantó ferozmente en el último cuarto para superar al Zalgiris Kaunas en una recta final casi perfecta, la cual se resolvió con un 102-91 para los locales en el Buesa Arena, en partido correspondiente a la jornada 25 de la Euroliga.

Tirando de orgullo y energía en defensa, los azulgranas sólo permitieron que su rival anotara dos puntos en los últimos cinco minutos del duelo y se repusieron a un gran momento de Sylvain Francisco, que anotó 30 puntos. Así, desde el esfuerzo, se sobrepusieron para terminar cantando victoria pese a que no tuvieron la mejor noche en el tiro.

En lo que concierne al desarrollo del encuentro, la realidad es que los lituanos comenzaron más entonados, lo cual les llevó a colocar el 2-10 en el electrónico. Los vascos no desesperaron y fueron recortando distancias para, en el segundo cuarto y través de un entonado Trent Forrest, firmar un parcial de 12-3 que les hacía ponerse por delante en el marcador; eso sí, llegando al descanso con la exigua renta de un punto (46-45).

Tras el paso por vestuarios mantuvo la igualdad. Mientras Sylvain Francisco aparecía en todas las jugadas para sumar a favor de los de Masiulis, que volvían mantenerse a flote desde la línea de 4,60, en Baskonia tampoco fallaban desde el tiro libre para alcanzar los 10 minutos finales con una ligera ventaja (75-71).

El golpe final del Baskonia

Ya inmersos en el último cuarto, los bálticos sumaron seis triples seguidos con Sylvain Francisco en estado de gracia, lo que acabó conduciendo a que Zalgiris abriese una pequeña brecha a cinco minutos del final, 84-89.

Los de Galbiati tuvieron la paciencia suficiente para voltear el marcador con un 7-0 y entrar más enchufado en un epílogo incierto en el que aparecieron Mamadi Diakité con tres defensas fundamentales y Rodions Kurucs en el rebote para dejar el triunfo 102-91 en el Buesa Arena, que despidió con aplausos a Sylvain Francisco cuando fue eliminado por faltas personales.

- Ficha técnica:

102 - Kosner Baskonia (19+27+29+27): Forrest (16), Howard (15), Radzevicius (3), Frisch (2) y Diop (1) -cinco inicial-, Simmons (12), Spagnolo (-), Villar (-), Luwawu-Cabarrot (19), Kurucs (15), Omoruyi (8) y Diakité (11).

91- Zalgiris Kaunas (23+22+26+20): Francisco (30), Giedraitis (2), Tubelis (9), Ulanovas (8) y Wright (12) -cinco inicial-, Lo (1), Butkevicius (3), Sleva (13), Brazdeikis (11) y Birutis (2).

Árbitros: Sasa Pukl (Eslovenia), Seffi Shemmesh (Israel) y Josip Radojkovic (Croacia). Eliminaron por faltas personales a Francisco (min.40).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima quinta jornada de la Euroliga, disputado en el Buesa Arena de Vitoria ante 8.415 espectadores.