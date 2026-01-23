El Barça toma posiciones para fichar a Luwawu-Cabarrot

El equipo blaugrana sería uno de los que pujarían por la estrella del Baskonia en verano, aunque tendrá el hándicap del derecho de tanteo

"Si hay una lesión grave se tendrá que ver qué opciones hay, pero tampoco el mercado te ofrecerá mucha cosa porque no la hay. Se ha movido y colocado todo. Sería muy difícil que, incluso con voluntad, pudiéramos encontrar algo en caso de lesión. Esperemos que no haya ninguna", afirmaba este jueves el entrenador del Barça, Xavi Pascual, sobre las opciones de hacer alguna incorporación antes de que cierre el mercado de fichajes de la Euroliga en febrero.

El equipo blaugrana jugará lo que resta de temporada con lo que tiene, que no es poco. Aunque también bastante expuesto a que lesiones, como las que sufrió el pasado año (Laprovittola, Núñez, Metu…) o las que ha vivido en el último mes y medio mermen su potencial.

El club blaugrana ya mira al próximo año, en el que no se esperan más recortes -este año bajó el presupuesto en 3 millones- y sí un crecimiento después de firmar con la Euroliga por diez temporadas. Y ahí podría entrar un jugador que está destacando tanto en la competición europea como en la española, y que está siendo clave para que el Baskonia mejore lo hecho en años anteriores: Timothé Luwawu-Cabarrot.

Luwawu-Cabarrot y Andreas Obst, las estrellas del mercado

Junto al alemán Andreas Obst será una de las estrellas del próximo mercado. Y si bien el germano no ha sido relacionado con el Barça y sí con Real Madrid, Panathinaikos y Fenerbahçe, el francés sí que estaría en el punto de mira barcelonista.

El único hándicap para su fichaje, estando en otro equipo español, es el derecho de tanteo y las estrecheces del Barça a la hora de ir al mercado. Así lo asegura Solobasket, quien apunta que hay más clubes europeos interesados, que no tendrían ese problema del derecho de tanteo que sí tienen los clubes españoles.

No es descartable el regreso a la NBA de Luwawu-Cabarrot

Luwawu-Cabarrot, a sus 30 años, es un jugador más que consolidado. De hecho, jugó 343 partidos en la NBA entre 2016 y 2022 en los Philadephia Sixers, Oklahoma City Thunder, Chicago Bulls, Brooklyn Nets y Atlanta Hawks, antes de decidirse a regresar a Europa en 2022. Dos años de adaptación en el Olimpia Milán y el ASVEL Lyon-Villeurbanne, antes de recalar en el Baskonia, le han bastado para emerger este año con todo su potencial.

Al igual que ocurre con el madridista Trey Lyles, al que quieren varias franquicias de vuelta a la NBA, o lo que ya ha ocurrido en las dos últimas temporadas con Guerschon Yabusele y Nigel Hayes-Davis, no es descartable un posible regreso a la NBA. Con el protagonismo y la experiencia actuales, Luwawu-Cabarrot podría tener más impacto que el que tuvo hace casi una década.