El Barça renuncia a fichar salvo una excepción: "Si hay una lesión grave..."

Xavi Pascual, técnico barcelonista, admite que, incluso si hubiera lesión, no es fácil encontrar en el mercado un jugador que cumpla los requisitos: "Esperemos no haya ninguna lesión"

"En este momento no está ni contemplado ni no contemplado -fichar-, estamos abiertos a todo. No quiero fichar a nadie hasta que no tenga clara la realidad de mi plantilla. (...) La junta me ha expresado ilusión, confianza, deseo de que esté aquí y mucha motivación. Estoy seguro de que vamos a pasar esta temporada y si necesitamos algo estarán ahí". Así se expresó Xavi Pascual nada más incorporarse al Barça, cuando todo el mundo pedía incorporaciones inmediatas para mejorar el rendimiento y él pidió calma.

Pascual sabía que no podría incorporar a nadie hasta enero, ya que la prioridad para el club era equilibrar el 'fair play' financiero en el equipo de fútbol. Y pidió "tiempo" para "conocer" lo que tenía antes que decidir. El equipo tiene carencias, especialmente en la pintura, y le haría falta algún refuerzo para completar la rotación habida cuenta de las muchas lesiones que sufre, en parte producidas por la edad de algunas de sus estrellas y de los muchos minutos que juegan. Sin embargo, el rendimiento del equipo ha subido y ahora no hay tanta necesidad de fichar salvo que encuentren a alguien que mejore el plantel a un precio asequible, algo que no hay en el mercado.

En las primera semanas, al Barça se asociaron varios jugadores, entre ellos un Amar Alibegovic que finalmente fichó por el Covirán Granada. Y ahora, ante la cercanía del final del mercado en la Euroliga, Xavi Pascual ha vuelto a ser preguntado por ello. El técnico catalán ha dejado claro que, si no pasa nada, no habrá fichajes. "Si hay una lesión grave se tendrá que ver qué opciones hay, pero tampoco el mercado te ofrecerá mucha cosa porque no la hay. Se ha movido y colocado todo. Sería muy difícil que, incluso con voluntad, pudiéramos encontrar algo en caso de lesión. Esperemos no haya ninguna", señala el de Gavà, en la previa del partido del Barça ante el Asvel, que deja claro que sabía a lo que venía cuando fichó.

Xavi Pascual acepta que podía no fichar a nadie

"Cuando acepto venir sé la realidad del equipo y no me quejaré. Es lo que tenemos y con lo que tenemos estamos compitiendo muy bien. Hemos ganado 21 de 25 partidos, un número extraordinario. Tenemos que seguir esta línea, no mirar qué tienen los demás. Lo estamos administrando bastante bien pese a dificultades porque los jugadores lo están dando todo", añade Xavi Pascual, que incluso se permitió bromear al señalar que los otros equipos "se ponen nerviosos" si no cuentan con más jugadores.

En este sentido, señaló que uno de los dos jugadores que ahora mismo tiene lesionados, Will Clyburn, está "cerca de volver". La previsión es que empiece a trabajar con el equipo la semana que viene y, poco a poco, ir dándole minutos y metiéndolo en los partidos.

El ASvel, más peligroso de lo que parece

Con respecto a la situación actual del Barça y a su partido de este viernes ante el Asvel Villeurbanne, Xavi Pascual tiene claro que no pueden dar por hecha la victoria pese a ser el colista, ya que no hace mucho que les complicó la vida en el Palau Blaugrana. "Físicamente son buenos en el uno contra uno. Aquí nos pusieron las cosas difíciles. La clasificación engaña un poco. Lo están haciendo bien. Será un partido difícil y lo pondrán todo para ganar. Tendremos que jugar bien", afirma sobre un rival al que destaca "por la presión".

Pascual tiene claro que, pese a la salida de Nando de Colo, los de Lyon tiene argumentos para plantar cara. "El Asvel tiene muchos registros en el juego, pero Heurtel y Watson son el eje de todo en la creación. Tendemos que defender muy bien, cerrar bien nuestro aro y atacar el suyo", estima el entrenador barcelonista.