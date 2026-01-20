La Euroliga sigue teniendo color español

Triunfos de Barça y Valencia Basket que, unidos al del Madrid, permiten a los equipos españoles copar tres de las seis plazas de 'play off' en la Euroliga

Barça y Valencia olvidaron la irregularidad y los tropiezos de la semana pasada con el regreso a casa y se mantienen, junto al Real Madrid, en posiciones de 'play off' de Euroliga, donde los equipos españoles ocupan tres de las seis plazas disponibles.

El Baskonia no pudo completar el pleno español y, una semana después de su machada en Estambul, no pudo repetir ante un Panathinaikos que, esta vez, ofreció su mejor versión en casa y tiró de fondo de armario para seguir arriba en la pelea.

El Barça sufre y se da un alegrón ante el Dubai

Especial fue la victoria del Barça (91-89), que llegó con una canasta decisiva en la última jugada, de Darío Brizuela. El Dubai Basketball, con 29 puntos de McKinley Wright, salió respondón y casi da un disgusto a los aficionados que acudieron a Palau.

Brizuela, con 25 puntos, secundó a un Punter que, tras dos partidos malos, volvió a ser el desequilibrante de siempre y, con 20 puntos, también fue clave en el triunfo de los suyos. Con el partido encarrilado, el Barça se bloqueó en el último cuarto y casi le cuesta el partido. Pero ahí reaparecieron en el momento justo Punter y Brizuela para dejar la victoria en Barcelona.

Así anotaron para el Barça ante el Dubai Basketball: Satoransky (5), Punter (20), Brizuela (25), Shengelia (11), Henangómez (4) -equipo inicial-, Norris (2), Laprovittola (6), Vesely (8) y Parra (10).

París le dio una fiesta al Valencia Basket

El Valencia Basket sufrió menos (98-84) ante un París Basketball que está en la zona baja de la tabla este año por algo. Al equipo francés le desmontaron el equipo tras ser la revelación del año anterior y tan sólo Hifi sobresale en medio de la mediocridad. Y cuando a éste lo frenan... el partido se pone de cara.

Si, además, tienes a un Kam Taylor en racha, capaz de irse a los 28 puntos, difícil es que se te pueda escapar. El Valencia Basket puso distancia de inicio, aguantó en el segundo cuarto y sentenció en el tercero. Y hasta se permitió 'descansar en el cuarto y reservarse para la segunda jornada que le espera esta semana.

Así anotaron para el Valencia Basket ante el París Basketball: Montero (9), Badio (8), Taylor (28), Pradilla (7), Sako (12), -cinco titular- De Larrea (4), Moore (7), Thompson (3), Puerto (-), Reuvers (6), Key (5) y Costello (9).

El Baskonia se topa con la mejor versión del Panathinaikos

Quien no pudo secundar al resto de equipos españoles -el Real Madrid también venció al Olimpia Milán- fue el Baskonia, pero también era el que peor lo tenía. Mientras los demás jugaban en casa y ante rivales, a priori, inferiores, ellos lo hacían en la 'encerrona' que siempre es la cancha del Panathinaikos.

Los de Paolo Galbiati fueron inferiores desde el primer cuarto y cayeron por 93-74 con uno de los grandes favoritos de la Euroliga. Vassilis Toliopoulos y Alexandros Samodurov fueron los inesperados héroes locales en un partido que Sloukas, Cedi Osman, Jerian Grant y Holmes encarrilaron en el primer cuarto.

El Baskonia ya lo veía casi imposible al descanso y, todos sus intentos, toparon con el fondo de armario que tiene Ataman en Grecia. De hecho, el único griego que no anotó fue el exbaskonista Rogkavopoulos, que recibía a los que eran sus compañeros hasta hace muy pocos meses.

Así anotaron para el Baskonia ante el Panathinaikos: Forrest (4), Simmons (15), Radzevicius (2), Kurucs (12) y Diop (9) -cinco inicial-, Diakité (5), Villar (-), Luwawu-Cabarrot (17), Spagnolo (6), Frisch (3), Joksimovic (-) y Omoruyi (1).