El 'Huracán Real Madrid' sigue haciendo destrozos

Tras Barça y Valencia Basket, el Olimpia Milán fue la siguiente víctima de un equipo blanco que está en el mejor momento de la temporada

El Madrid está en estado de gracia y todo el que se le pone por delante en estos momentos sale escaldado. Si el Barça y el Valencia, los dos equipos revelación de la primera vuelta en la Euroliga, sufrieron el gran momento blanco la semana pasada, apenas 48 horas después del paso del equipo taronja por el Movistar Arena, ha sido el Olimpia Milán el que ha sufrido a la apisonadora blanca.

Posiblemente, haya sido el partido más cómodo para el Madrid en toda la temporada. Desde que se escapó al final del primer cuarto no encontró oposición y no sacó un mayor resultado por la relajación final en defensa, que permitió a los milaneses aguantar el marcador. Con todo y eso, perdieron de 29 (106-77). Una barbaridad.

Sergio Scariolo, incluso, se permitió el lujo de darle muchos minutos y protagonismo a Alex Len o a David Kramer, que apenas han jugador en Euroliga. Y porque no estabam Izan Almansa y Gabriele Procida, porque si no, también habrían tenido su oportunidad. Ahí todos aportaron y se reservaron para los que le viene ahora: el Mónaco de Mirotic y Mike James.

El Olimpia Milan 'dura' dos minutos

El Olimpia Milán sólo se pudo ilusionar en los dos primeros minutos, cuando el 2-5 con el que empezaron les hizo pensar que podían disfrutar de un partido diferente al que luego vivieron. Pocos segundos después los dos primeros triples madridistas les pusieron en su sitio (10-5). Nunca más volverían a recuperar su ventaja. De hecho, lo más cerca que estuvieron fue 10-8, porque a partir de ahí la diferencia no hizo sino crecer.

El 30-23 del final del primer cuarto fue gracias a dos triples italianos en los últimos segundos, porque a esas alturas, el Madrid ya había llegado a tener 13 de ventaja. Sólo esos mínimos lapsus, que ahora duran mucho menos que en el arranque de temporada, dieron vida al Olimpia. Pero en cuanto Scariolo lo arreglaba con cambios o llamada al orden la distancia volvía a crecer. Eso ocurría porque su equipo metía casi cada vez que llegaba a la otra zona y porque la defensa hacía fallar a los buenos tiradores del Olimpia.

Trey Lyles y Alex Len, que jugó mucho por las prematuras faltas de Tavares, tomaron el relevo en el segundo cuarto para llevar la ventaja a 18 puntos al descanso (54-36). Tras éste, Tavares, con ganas también de ser protagonista, cogió el mando y se comió él solo al equipo contrario.

Al igual que en el primer cuarto, el Madrid se relajó en los últimos segundos y eso hizo que el marcador, que había sido favorable para los blancos por 27 de ventaja no fuera a más y se quedara en 23 (78-55). Pero el duelo ya estaba sentenciado y el último periodo sobró.

Al menos le sirvió al Olimpia Milán para que algunos de sus jugadores participaran, para que otros tomaran protagonismo y para que, en el equipo blanco, Kramer y Len demostraran que pueden contar con ellos cuando haga falta.

Ficha técnica del Real Madrid 106-77 Olimpia Milán

Real Madrid (30+24+24+28): Campazzo (7), Abalde (10), Hezonja (13), Okeke (5) y Tavares (10) -cinco inicial-, Maledon (9), Feliz (11), Krämer (12), Deck, Lyles (17), Garuba (4) y Len (8).

Olimpia Milán (23+13+19+22): Ellis (8), Brooks (10), Shields (8), LeDay (9) y Booker (6) -cinco titular-, Mannion (6), Brown (4), Guduric (15), Ricci (6), Flaccadori (-), Nebo (4) y Dunston (1).

Árbitros: Sreten Radovic (HRV), Arturas Sukys (LTU), Vasiliki Tsaroucha (GRE). Señalaron falta técnica a 'Peppe' Poeta (min.28), del Olimpia Milán. Sin eliminados.