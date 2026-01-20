Real Madrid - Olimpia Milán en directo hoy | Partido de Euroliga 2025-2026 de Baloncesto en vivo
Retransmisión en directo del Real Madrid - Olímpia Milán correspondiente a la jornada 23 de la Euroliga 2025-2026
Minuto a minuto
Cómodo triunfo del Madrid en una primera mitad en la que ha dominado gracias a su efectividad en ataque, donde ha metido 20 de los 30 tiros que ha intentado. El Olimpia Armani Milán no ha podido parar en ningún momento a los pívots madrileños y, desde fuera, Lyles, Campazzo, Okeke... han estado también muy efectivos. De momento, el partido pinta muy bien para los de Scariolo.
FINAL DEL SEGUNDO CUARTO: Real Madrid 54-36 Olimpia Milán
Real Madrid 54-36 Olimpia Milán (20')
Brooks lanza desde muy lejos y da el aro, pero no entra
Tiempo muerto de Poeta para preparar esos tres segundos y buscar un último tiro
Real Madrid 54-36 Olimpia Milán (20')
Campazzo fuerza una falta de Booker a 2.9 segundos del final; el argentino anota los dos lanzamientos
Real Madrid 52-36 Olimpia Milán (20')
Leday aprovecha su empatejamiento con Feliz y anota
Real Madrid 52-34 Olimpia Milán (19')
Booker falla su tercer tiro libre consecutivo, pero mete el cuarto
Real Madrid 52-33 Olimpia Milán (18')
Alex Len falla dos tiros libres, pero tiene una segunda oportunidad y, ahora, los mete
Real Madrid 50-33 Olimpia Milán (17')
Andrés Feliz finaliza con un triple otra buena combinación del Madrid
Tiempo muerto en pista con la máxima diferencia a favor del Real Madrid
Real Madrid 47-33 Olimpia Milán (16')
Encuentran a Alex Len, que está haciendo daño en la zona
Real Madrid 45-33 Olimpia Milán (16')
Trey Lyles sigue imparable, aunque esta vez se ha encontrado con la respuesta de Ellis
Real Madrid 43-31 Olimpia Milán (15')
Alex Len anota dos tiros libres; ha entrado por Tavares después de que éste haya visto su segunda personal
Real Madrid 41-31 Olimpia Milán (15')
Nebo anota ante Tavares y le provoca una personal: falla el adicional
Real Madrid 41-29 Olimpia Milán (14')
Guduric penetra y anota y corta la racha del Madrid, que se había ido de 14
Real Madrid 41-27 Olimpia Milán (14')
Lyles, que no para de anotar, ahora lanza de tres y sigue sin fallar
Real Madrid 38-27 Olimpia Milán (13')
Lyles anota tras tapón ilegal de Nebo
Real Madrid 36-27 Olimpia Milán (13')
Guduric anota dos tiros libres y se estrena en el partido el vigente campeón de la Euroliga
Real Madrid 36-25 Olimpia Milán (13')
Lyles, desde el poste bajo, vuelve a hacer daño
Real Madrid 34-25 Olimpia Milán (12')
Trey Lyles también se estrena con un lanzamiento desde media distancia
Real Madrid 32-25 Olimpia Milán (11')
Garuba se estrena y acaba con la racha italiana; muy atenta la 'Pantera'
Real Madrid 30-25 Olimpia Milán (11')
Brooks anota una bandeja y completa el 8-0 para el Olimpia Milán
FINAL DEL PRIMER CUARTO: Real Madrid 30-23 Olimpia Milán
Real Madrid 30-23 Olimpia Milán (10')
Brooks anota otro triple y reduce una desventaja que, a un minuto del final, perdía por 13
Real Madrid 30-20 Olimpia Milán (9')
Ricci rompe la dinámica con un triple y pone a su equipo a diez
Real Madrid 30-17 Olimpia Milán (9')
Kramer se estrena con un triple y, tras robo, anota Theo Maledon
Tiempo muerto del Olimpia Milán, que ve como el Madrid anota todos sus ataques
Real Madrid 25-17 Olimpia Milán (8')
Contragolpe del Real Madrid y Campazzo anota con facilidad
Real Madrid 23-16 Olimpia Milán (8')
Maledon se va de su defensa y anota una bandeja muy cómodo
Real Madrid 21-16 Olimpia Milán (7')
Leday anota una bombita después de que Booker falle dos tiros libres
Real Madrid 21-14 Olimpia Milán (7')
Leday anota dos tiros libres y Hezonja contesta con otra bandeja en la canasta italiana
Tiempo muerto a poco más de cuatro minutos del final con máxima efectividad en ataque del Madrid
Real Madrid 19-12 Olimpia Milán (6')
Alberto Abalde encuentra hueco y anota muy cómodo
Real Madrid 16-12 Olimpia Milán (6')
Tercer triple del Real Madrid, esta vez de Facu Campazzo; contesta Shields desde media distancia
Real Madrid 13-10 Olimpia Milán (5')
Error defensivo madridista, que no cierra el rebote y Brooks machaca
Real Madrid 13-8 Olimpia Milán (4')
Hezonja le gana a Ellis en el poste, anota y falta de Booker; anota el adicional
Real Madrid 10-8 Olimpia Milán (4')
Contesta Ellis con otro triple para acercar al equipo italiano
Real Madrid 10-5 Olimpia Milán (4')
Tavares saca a la esquina y Abalde anota otro triple
Real Madrid 7-5 Olimpia Milán (3')
Otra asistencia de Campazzo y se estrena Mario Hezonja
Real Madrid 5-5 Olimpia Milán (2')
Campazzo encuentra solo a Okeke y éste anota de tres
Real Madrid 2-5 Olimpia Milán (2')
Falta de tres tiros de Tavares y Devin Booker anota sólo dos
Real Madrid 2-3 Olimpia Milán (1')
Shilelds anota un triple para empezar, por encima de Tavares; responde ráoido Abalde de dos
ARRANCA EL PARTIDO
Se guarda un minuto de silencio por el tráfico accidente de ferrocarril acaecido en el término municipal de la localidad cordobesa de Adamuz
Éste es el quinteto inicial del Real Madrid:
Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Tavares
Ya se están presentado los jugadores de ambos equipos en el Movistar Arena. Esto está a punto de comenzar en Madrid...
Para Mario Hezonja, depende del Madrid
"Nuestro objetivo es mantener el nivel de juego que hemos mostrado en los últimos partidos. El Milán tiene buenos jugadores con mucha experiencia, pero creo que el resultado del partido dependerá más de lo que hagamos. Si logramos imponer nuestro ritmo desde el principio, controlar los rebotes, jugar una defensa sólida, ser eficientes y tomar buenas decisiones en ataque, creo que tendremos la oportunidad de conseguir otra victoria en casa".
Los jugadores del Real Madrid ya calientan en el Movistar Arena; su partido va a coincidir en horario con el Madrid-Mónaco de Champions, pero sus fieles aficionados estarán apoyándoles
Scariolo avisa sobre el Olimpia Milán
"Ya nos ganó en Milán y ha sido capaz de ganar a casi todos los mejores equipos de la competición".
"Necesitamos ser capaces de reencontrar un equilibrio emocional correcto tras dos grandes victorias, sin que eso nos conlleve riesgo de ceder a la euforia".
El Madrid viene de enlazar cuatro victorias consecutivas en la Euroliga y no pierde desde que lo hiciera ante su rival de hoy a mediados de diciembre. El Olimpia Milán peridó la pasada semana en casa ante el Estrella Roja, pero había ganado el partido anterior ante el Anadolu Efes de Laso.
¡Buenas noches! Comenzamos con nuestra retransmisión en directo de este partido entre el Real Madrid y el Olímpia Armani Milán correspondiente a la jornada 23 de la Euroliga 2025-2026, que se juega en el Movistar Arena de la capital de España.
El Real Madrid tiene una oportunidad de oro ante los suyos para asentarse en la zona de 'play off' de la Euroliga después de haber desplazado al Barça y alcanzado también al Valencia Basket la pasada semana. Ante el Olimpia Milán, un equipo irregular que alterna buenos con malos partidos, el equipo de Scariolo volverá a apelar a la fortaleza del Movistar Arena y mantener su racha, que empezó precisamente cuando cayeron hace algo más de un mes ante el equipo milanés.
El conjunto merengue llega de ganar la pasada semana dos partidos clave ante Barça y Valencia Basket. Eso le permitió situarse entre los seis mejores en Europa y, en la Liga ACB, asegurar su liderato al final de la primera vuelta.
Actualmente, el Real Madrid marcha quinto clasificado con un balance de 14-8, mientras que el Olimpia Milán está fuera de los diez primeros puestos con el mismo número de victorias que de derrotas, once.
Un Olimpia Milán nuevo y peligroso
Ya sin Niko Mirotic o el recién retirado Fabien Causeur, pero con un quinteto muy potente y reconocible (Brooks, Ellis, Shields, Leday y Booker), el Olimpia va a más conforme sus nuevos jugadores se conocen y juegan más tiempo juntos. No será tan fácil como la clasificación podría plantear. Y eso que los de Scariolo, con un balance de 10-1 en casa, son el mejor equipo de la Euroliga en ese aspecto.
El técnico italiano del Real Madrid dio descanso a Okeke ante el Valencia Basket y dispondrá de él a pleno rendimiento. Tampoco tiró de un Procida con el que siempre cuenta en la ACB, lo que podría indicar que lo estaba reservando para este encuentro.