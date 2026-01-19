Real Madrid - Olimpia Milán: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Tras ganar a Barça y Valencia Basket en 48 horas, el Madrid se enfrenta a otro reto, un Olimpia Milán que ya les derrotó hace un mes

Después de superar con nota una semana clave, en la que se enfrentaba al Barça en Euroliga y se jugaba el liderato de la ACB ante el Valencia Basket, el Real Madrid no tiene tiempo para relajarse y recibirá este martes la visita del Olimpia Armani de Milán.

Coincidiendo con el partido de Champions, que también se juega en Madrid entre el equipo blanco y el AS Mónaco, los pupilos de Scariolo quieren consolidar su posición entre los seis primeros. Para ello deben ganar a un Olimpia que alterna resultados muy positivos, como la reciente victoria en Atenas ante el Panathinaikos, con otros que dejan muchas dudas, como la derrota en casa del pasado jueves frente al Estrella Roja.

Actualmente ocupan la undécima posición de la tabla con once triunfos y otras tantas derrotas, pero han mejorado claramente en los últimos partidos. Además, el Madrid lo sabe porque fueron los últimos que les derrotaron (89-82) en esta competición hace un mes.

"El Milan es un rival mucho más fuerte de lo que sugiere su posición en la clasificación. Basta con ver su plantilla... Ya nos ganaron en Milán y han sido capaces de derrotar a casi todos los mejores equipos de la liga", avisaba Sergio Scariolo en la previa.

El italiano podría tirar de Chuma Okeke después de que este descansara el domingo o darle minutos a su compatriota Gabriele Procida en un partido en el que estaría especialmente motivado.

Lo que sí está claro es que contará con un Mario Hezonja del que reconoció este domingo que es uno de los jugadores a los que no puede meter en la rotación. El propio jugador croata se encargaba de advertir también sobre sus rivales. "El Milán tiene buenos jugadores con mucha experiencia, pero creo que el resultado del partido dependerá más de lo que hagamos. Si logramos imponer nuestro ritmo desde el principio, controlar los rebotes, jugar una defensa sólida, ser eficientes y tomar buenas decisiones en ataque, creo que tendremos la oportunidad de conseguir otra victoria en casa", afirma.

A qué hora es el Real Madrid - Olimpia Milán de la jornada 23 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Real Madrid y el Olimpia Milán, perteneciente a la jornada 23 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este martes 20 de enero a partir de las 20:45 horas en el Movistar Arena de Madrid.

Dónde ver en TV y online el Real Madrid - Olimpia Milán de la jornada 23 de Euroliga

Este partido entre el Real Madrid y el Olimpia Milán se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ y M+ Deportes (diales 7 y 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.