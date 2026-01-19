El Real Madrid reconoce que tiene intocables

Sergio Scariolo critica al calendario, pero también asume que no puede dar descanso a determinados jugadores en el Real Madrid y eso es responsabilidad suya

El Real Madrid, en apenas dos días, se asentó entre los seis primeros de la Euroliga derrotando al eterno rival blaugrana y se ha asegurado el primer puesto en la ACB con una victoria frente al Valencia Basket clara y contundente, con dos cuartos intermedios en los que barrieron a los pupilos de Pedro Martínez.

Eso le permitirá, a partir de este martes, afrontar con confianza una semana doble en Europa y jugar sin presión la última jornada de la primera vuelta en la Liga ACB. Además de asegurarse un día de descanso en la Copa del Rey, ya que el líder juega el jueves, lo que valora Sergio Scariolo. El técnico italiano estaba especialmente contento del momento al que está llegando su equipo, aunque reconoce que algunos jugadores lo están disputando todo, lo que a la larga puede pasarles factura.

"Tenemos una política de rotaciones con algunos jugadores 'indescansables', pero es importante que todos respondan a buen nivel. Todos están subidos en el barco, no están deprimidos si no juegan un partido", afirmaba el de Brescia.

El exseleccionador nacional quiso destacar a un Hezonja que, ante el Valencia Basket, anotó 20 puntos en la segunda mitad y rompió el partido. "Quiero destacar la vuelta al partido de Hezonja, que durante la primera parte, en muchos minutos no ha estado. Hace unos partidos no era capaz de corregirlo y lleva varios partidos siendo capaz de respirar, responder con gran carácter y acabar jugando un gran partido", añadía.

Scariolo apunta a un calendario excesivo

Sergio Scariolo, en este sentido, no deja de recordar que hay un exceso de encuentros y que es algo que deben solucionar para las temporadas venideras. "La primera solución es reducir el número de partidos. Nos afecta a todo el mundo, especialmente a los que competimos en la Euroliga y en la ACB", añade.

El entrenador del Real Madrid también quiere rebajar la euforia que existe tras los últimos resultados en un equipo que está atravesando el mejor momento de toda la temporada. "Es un proceso largo que acaba de empezar. Tenemos claro las cosas que podemos mejorar de cara a la temporada y al futuro. Pero en esta etapa da confianza, ganar partidos como el del Valencia o contra el Barça. Estamos más contentos, pero no más de lo debido. Tenemos por delante una semana brutal con dos partidos muy complicados en la Euroliga y una salida complicada en la Liga ACB. No debemos ceder a la euforia", advierte el entrenador madridista.

La importancia de ser líder ACB al final de la primera vuelta

"El primer puesto en la mitad de la temporada, según me han comentado los veteranos, es importante. También de cara a la Copa y el poder disponer de más descanso. Les han dado más importancia incluso de la que le daba yo", señalaba con respecto a la victoria ante el Valencia.

Si ese partido tuvo 24 horas para prepararlo, el del martes de Euroliga -ante el Olimpia Milán- ocurre igual y, además, coincide con un partido de Champions. "Es importante que siga esta tendencia con nuestra afición en partidos de casa. Espero que el martes, aunque coincida con la Champions, tengamos apoyo, porque es un partido muy importante para nuestra recuperación en la Euroliga", pedía Sergio Scariolo a sus aficionados.