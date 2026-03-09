La Laguna Tenerife rompe el mercado con el fichaje de Patty Mills

Con más de 1.000 partidos en la NBA, el base australiano llega para reforzar a los tinerfeños en la recta final de la temporada

Tremendo el fichaje que ha cerrado La Laguna Tenerife. El conjunto canario está realizando una campaña muy seria tanto en la Liga ACB como en la Basketball Champions League y ahora le ha dado un nuevo impulso con la llegada de Patty Mills, quien se incorpora al equipo hasta final de temporada.

A sus 37 años, el veterano base es una auténtica leyenda del baloncesto australiano, una que acumula 1.020 partidos en su trayectoria NBA, incluyendo 921 en liga regular y 99 en las eliminatorias por el título, distribuidos entre siete franquicias diferentes.

Dentro de su recorrido por la mejor liga de baloncesto del mundo destaca que con los San Antonio Spurs de Gregg Popovich ganase el anillo en 2014. Además, formó parte de equipos como Portland Trail Blazers (con los que debutó, en 2009), Brooklyn Nets, Atlanta Hawks, Miami Heat, Utah Jazz o Los Angeles Clippers, en su último destino.

Pese a haber tenido hasta siete etapas en su historia por los Estados Unidos, la diferencia con la franquicia de Texas es clara, ya que con esta jugó durante una década, con un promedio de 10,2 puntos por partido y un 42 por ciento de acierto en tiros de tres puntos. Fuera de Estados Unidos, pasó por el Melbourne de su país y por el Xinjiang Flying Tigers de la liga china.

Un aporte necesario para La Laguna Tenerife

Sin duda su veteranía debería encajar bien en La Laguna Tenerife, ya que se une a una plantilla con muchos jugadores experimentados de renombre, como el también base Marcelinho Huertas (42 años), Aaron Doornekamp (40), Gio Shermadini (36) o Tim Abromaitis (36).

Con ese grupo es con el que ahora tendrá el reto de ayudar a que los canarios aseguren su puesto en los playoffs de la Liga Endesa. Pese al gran comienzo de campaña que protagonizaron, actualmente han caído hasta la octava plaza de la clasificación, marcando el límite y teniendo por detrás, y a un solo partido de distancia, al Bilbao Basket.

El recorrido internacional de Pattty Mills

En lo que concierne a su historia con la selección australiana, estuvo en todos los Juegos Olímpicos entre Pekín 2008 y París 2024. En Tokio 2020, fue medalla de bronce y abanderado. Entonces se convirtió en el primer atleta de origen indígena aborigen en llevar la bandera en la ceremonia inaugural. Disputó 64 partidos a nivel de selecciones y promedió 17,7 puntos.