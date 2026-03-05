Jabari Parker eleva sus metas y apunta al Barça: "No he venido aquí para ser mediocre"

El nuevo jugador del Joventut ve al equipo de Badalona en condiciones de sumar al menos un título esta temporada, con la vista puesta en la Champions League

El Joventut de Badalona vuelve a la competición este domingo ante el colista, Covirán Granada, en un duelo muy especial tras caer en la Copa del Rey hace ya dos semanas. Ahí podría debutar el fichaje estrella del conjunto verdinegro, un Jabari Parker que sólo llega para unos meses, pero que ya ha podido demostrar la ambición con la que aterriza en su regreso a Cataluña.

El jugador cedido por el Partizan de Belgrado quiere dejar huella en estos meses y recuperar un prestigio que ha perdido después de que Joan Peñarroya lo haya dejado casi dos meses fuera del equipo. Por eso no sólo quiere jugar, sino que también quiere ganar títulos.

"Tenemos una gran oportunidad, tenemos grandes opciones de ganar la Champions League. Daré mi mejor versión para contribuir a ello y este es nuestro objetivo como equipo: ganar el campeonato", señalaba el ex del Barça en declaraciones al propio club, donde muestra la mentalidad con la que ha regresado a España apenas unos meses después de haber dejado la ACB. "Esta es una gran oportunidad para mí. Me encanta el hecho de que estoy de vuelta a Barcelona, jugando con chicos con los que tengo confianza. Voy a dar lo mejor de mí y eso es lo que hago en mi vida, dar lo mejor de cualquier situación", añadía.

Jabari Parker cree que su llegada puede ser un punto de inflexión para el Joventut, un equipo al que ve con opciones de hacer cosas importantes y que tiene mimbres para ganar los títulos que le quedan por jugar. “Tenemos un equipo realmente bueno y ahora estoy intentando encontrar las situaciones en las que puedo ayudar más. Estamos creando química antes de los siguientes partidos”, indicaba sobre sus primeros días en Badalona.

Parker, ilusionado con Ricky Rubio

En este sentido, el que fuera número 2 del Draft de la NBA cree que "con jugadores así" como Ricky Rubio o Ante Tomic, y con su "llegada", tienen "la oportunidad de hacer cosas especiales". "Todo el mundo sabe de lo que soy capaz cuando entro en la pista. Cuando tengo igualdad de oportunidades, haré que las cosas pasen. Es cuestión de tiempo. Yo siempre me exijo al máximo, no he venido aquí para ser mediocre. Siempre quiero mi mejor versión. Éste es mi objetivo. Basta de palabras, pongámonos a trabajar. Me centro en el baloncesto, no en ser famoso o viral”, sentenciaba el jugador nacido en Chicago.

Jabari Parker tendrá dos partidos, ante Covirán el domingo y frente al Würzurg Baskets alemán el martes, antes de vérselas con su ex equipo, un duelo ante el Barça que llega el domingo 15 (19:00 horas) y que tiene señalado en rojo en su calendario.