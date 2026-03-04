Chimezie Metu confirma su regreso a la ACB

Tras su gran temporada pasada en el Barça, el pívot de ascendencia nigeriana tratará de demostrar que está recuperado de su grave lesión en el Dramland Gran Canaria

Un año después, Chimezie Metu está de vuelta. Aunque desde hace meses parecía tenerlo hecho con el AS Mónaco, los problemas financieros del equipo del Principado han dado al traste con el fichaje y, finalmente, el pívot de ascendencia nigeriana dará un paso atrás y tratará de recuperar su mejor versión en el Dreamland Gran Canaria.

El ex del Barça, que antes de romperse el tendón de Aquiles en marzo del pasado año, en un partido de Euroliga contra el Bayern Múnich, estuvo en la órbita del Real Madrid y tuvo contactos para regresar al Barça, que lo descartó por la tardanza en la recuperación de su lesión.

Metu brilló a su paso por el Barça, en la que era su primera experiencia fuera de la NBA. En el equipo blaugrana promedió 13,2 puntos y 3,8 rebotes en 20 partidos en la Liga ACB y 11,1 puntos y 4,8 rebotes en los 24 encuentros que jugó en la Euroliga.

"Totalmente recuperado, Chimezie Metu llega ahora al Dreamland Gran Canaria para poner su intimidación, explosividad, y talento a las órdenes de Jaka Lakovic", publica el Dreamland Gran Canaria, que espera con él dar el salto necesario en Europa y salir de una situación complicada en la Liga ACB.

Chimezie Metu, por su parte, busca demostrar que su lesión es cosa del pasado y que puede volver al nivel del año anterior, lo que le abriría las puertas de los equipos de Euroliga.

Le respaldan sus 260 partidos en la NBA, en la que fue elegido por los San Antonio Spurs y donde también jugó en los Sacramento Kings, Phoenix Suns y Detroit Pistons.

La Laguna Tenerife da marcha atrás con Kenny Williams

Quien no llega finalmente es otro de los fichajes foráneos que había aterrizado en a ACB en los últimos días. Kenny Williams no ha pasado el reconocimiento médico y ha sido descartado por La Laguna Tenerife.

Así lo confirmaba el conjunto lagunero en un comunicado, en el que indicaba que pasar las pruebas médicas era “un requisito necesario para hacer efectivo el fichaje”.

"El jugador Kenny Williams no formará parte de la plantilla 25/26 al no superar las pruebas médicas a las que ha sido sometido a su llegada a Tenerife", publica el club insular, que no detalla cuáles han sido los problemas que han frustrado el fichaje.

El escolta norteamericano tuvo su última experiencia en el Promitheas Patras griego, pero esta temporada no había jugado aún. La Laguna Tenerife tendrá que bscar un nuevo refuerzo exterior, una zona en la que está muy limitado por los problemas que atraviesa su estrella, Marcelinho Huertas.