Así queda la clasificación de la Liga ACB tras la victoria del Real Madrid Madrid ante el Valencia en la jornada 16

Los pupilos de Sergio Scariolo se han asegurado la primera posición de la Liga ACB al final de la primera vuelta

Dos de los héroes menos habituales en el Real Madrid, el capitán Sergio Llull y el alemán David Kramer, secundaron a Mario Hezonja en el triunfo del equipo madridista ante el Vaencia Basket que le asegura acabar la primera vuelta como líder y tener ventaja en la Copa del Rey, ya que contaría con un día de descanso entre los cuartos de final y las semifinales.

El equipo madridista ha vencido en menos de 48 horas a sus dos máximos rivales en España, a un Barça con el que pudo en Euroliga apenas dos semanas después de haber perdido, y frente a un Valencia Basket con el que había cedido en las dos ocasiones en las que se habían enfrentado en la presente campaña, en la final de la Supercopa jugada en Málaga y en el partido de Euroliga que disputaron en el Roig Arena.

Con este triunfo, la emoción en la última jornada se traslada a la segunda posición, que ahora deberá defender el conjunto taronja ante el empuje de un Barça que lleva 10 victorias consecutivas desde que Joan Peñarroya dejara el banquillo. Los barcelonistas, eso sí, tuvieron que tirar de la sangre fría de Laprovittola para ganar en Burgos de un punto.

La otra pelea será por la cuarta plaza, de la que se ha caído el Joventut tras ceder en casa ante el Basquet Girona y que ahora se jugarán entre el UCAM Murcia y el Baskonia. Los de Galbiati, tras las dudas de las primeras jornadas, van claramente hacia arriba y en esta 16ª jornada de la Liga ACB le han endosado 130 puntos al Baxi Manresa.

La Copa del Rey ya tiene a sus ocho representantes. Sólo uno no lo es oficialmente, ya que la derrota de La Laguna Tenerife da aún opciones al Surne Bilbao de alcanzar, pero los laguneros tienen un balance favorable de casi 70 puntos que es casi imposible que pierdan en la última jornada de la primera vuelta, por lo que esa pelea queda descartada.

Resultados de la jornada 16 de la Liga ACB 2025-2026

Unicaja Málaga 88-79 Covirán Granada

MoraBanc Andorra 101-104 Río Breogán

Dreamland Gran Canaria 50-68 Hiopos Lleida

Bilbao Basket 95-78 La Laguna Tenerife

San Pablo Burgos 79-80 Barça

Joventut 71-74 Basquet Girona

Baskonia 130-85 BAXI Manresa

UCAM Murcia 90-84 Casademont Zaragoza

Real Madrid 94-79 Valencia Basket

Clasificación de la Liga ACB tras la jornada 16

1. Real Madrid 14 - 2 (+146)

2. Valencia Basket 12 - 4 (+210)

3. Barcelona 12 - 4 (+138)

4. UCAM Murcia 11 - 5 (+107)

5. Baskonia 10 - 5 (+78)

6. Joventut 10 - 6 (+53)

7. Unicaja 10 - 6 (+53)

8. La Laguna Tenerife 9 - 7 (+47)

9. Surne Bilbao 8 - 8 (-22)

10. Río Breogan 7 - 9 (-34)

11. Hiopos Lleida 7 - 9 (-65)

12. Basquet Girona 7 - 9 (-77)

13. Dreamland Gran Canaria 6 - 9 (-51)

14. Casademont Zaragoza 6 - 10 (-65)

15. Baxi Manresa 6 - 10 (-128)

16. Morabanc Andorra 4 - 12 (-136)

17. San Pablo Burgos 3 - 13 (-89)

18. Covirán Granada 1 - 15 (-165)