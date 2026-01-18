Descalabro en Gran Canaria y sorpresas en la zona alta de la Liga ACB

Nueva derrota de La Laguna Tenerife, que no logra cerrar su plaza de Copa del Rey; derrotas de Morabanc y Dreamland y triunfo de Unicaja en el duelo andaluz

Dos triunfos a domicilio y una gran sorpresa han servido de arranque a la penúltima jornada de la primera vuelta en la Liga ACB, que comenzó con un triunfo esperado, el de Unicaja ante el Covirán Granada, pero que a partir de ahí se han sucedido unos resultados por lo que pocos habrían apostado no hace mucho.

Nadie habría vaticinado que el Hiopos Lleida era capaz de dejar en 50 puntos al Dreamland Gran Canaria en territorio insular o que el La Laguna Tenerife volvería a perder. Los de Vidorreta cayeron en Miribilla, un pabellón que se está convirtiendo en una tumba para los de arriba y que ha dejado claro el mal momento de los insulares.

Que Morabanc Andorra pueda perder entra dentro de lo posible, pero en este caso era ante un rival de la zona media-baja, a los que está obligado a ganar si quiere salvar la categoría. El Río Breogán se aleja un poco más del pozo y empieza a mirar a las ocho primeras posiciones.

Pitos en Gran Canaria

Especialmente dolorosa ha sido la derrota del Dreamland Gran Canaria (50-68) Hiopos Lleida. Los ilerdenses han ridiculizado a los canarios, víctimas de sus propios errores en un choque raquítico en lo ofensivo y difícil de digerir para los aficionados. Los errores superaron a los aciertos en un partido muy físico, que acabó con una sonora pitada para los suyos de un público indignado por lo que había visto.

"Nuestra gente ha visto a nuestro equipo hacerlo muy bien y también al revés. Los pitos los tenemos que aceptar porque no lo hemos hecho bien. Y en cuanto a la responsabilidad, me pongo yo el primero", asegura el técnico grancanario Jaka Lakovic, quien no recuerda "una derrota así", pero asegura que "esto tiene solución”.

La Laguna Tenerife sigue su caída

En Bilbao, el Surne se impuso por 95-78 a La Laguna Tenerife en un partido que tenía sentenciado al descanso y que, de hecho, los 17 puntos de ventaja no reflejaban la total superioridad local sobre la cancha del Bilbao Arena. El triunfo deja a los tinerfeños sin certificar el pase para la Copa, aunque sólo un descalabro casi imposible los sacaría de las ocho primeras plazas.

El técnico lagunero, Txus Vidorreta, reconocía que la primera mitad "más que un bache parecía un socavón". "En el segundo tiempo, con 22 abajo, se trataba de minimizar daños. Y lo hemos conseguido. Desde el punto de vista táctico solo han anotado dos triples más en la segunda parte y con una defensa diferente no han podido circular el balón con tanta comodidad. Tal y como iba el partido, para mí es una pequeña victoria", se consolaba el preparador visitante.

Resultados de la jornada 16 de la Liga ACB 2025-2026

Unicaja Málaga 88-79 Covirán Granada

MoraBanc Andorra 101-104 Río Breogán

Dreamland Gran Canaria 50-68 Hiopos Lleida

Bilbao Basket 95-78 La Laguna Tenerife

Horarios domingo 18 de enero de 2026

San Pablo Burgos - Barça (12:00 horas)

Joventut - Basquet Girona (12:30 horas)

Baskonia - BAXI Manresa (17:00 horas)

UCAM Murcia - Casademont Zaragoza (18:00 horas)

Real Madrid - Valencia Baske (19:00 horas)