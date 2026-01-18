El Real Madrid firma una segunda venganza en apenas 48 horas

Tras superar al Barça en Euroliga, doblega al Valencia Basket, que les había quitado la Supercopa y les había ganado en Europa; los de Scariolo se aseguran acabar líderes la primera vuelta

El liderato al final de la primera vuelta y la ventaja en la Copa del Rey a un partido. Así se lo han jugado el Real Madrid y el Valencia Basket con triunfo para el equipo de Sergio Scariolo, que atraviesa su mejor momento en toda la temporada tras ganar en 48 horas al Barça y al que había sido su verdugo en las dos ocasiones en las que se habían enfrentado esta temporada.

El conjunto blanco ganó con más contundencia (94-79) de lo esperado a los de Pedro Martínez, que están atravesando un pequeño bache físico tras convertirse en el equipo revelación de Europa.

El Valencia Basket empezó mejor y el 9-24 que brillaba en el marcador al final del primer cuarto auguraba lío en el Movistar Arena. Pero las dudas quedaron pronto disipadas tras la avalancha ofensiva que ofrecieron los de Scariolo, que anotaron 34 y 33 puntos en cada uno de los dos siguientes periodos. Al descanso, ya brillaba el marcador igualado y, al final del tercer cuarto, la ventaja madridista era de 16 puntos y el partido estaba visto para sentencia.

Mario Hezonja, con 23 puntos -20 de ellos en la segunda parte-, fue el líder de un conjunto merengue en el que también destacaron Sergio Llull y David Krämer, ambos con 14 puntos. Darius Thompson (19 puntos) y Jean Montero (15) fueron los únicos en el Valencia Basket que pasaron de la decena.

El Baskonia bate récords y se mete en la Copa del Rey

Si el Madrid se aseguró el liderato a una jornada del final de la primera vuelta y, con ello, tener un día más de descanso en la Copa del Rey, el que se ha clasificado en esta jornada tres años después y, además, tiene opciones de ser cabeza de serie es el Baskonia.

El equipo de Paolo Galbiati va a más conforme pasan los meses y ni siquiera las lesiones parecen poder detenerle. El equipo baskonista logró este pase con una victoria de récord, en la que batió sus plusmarcas históricas de puntos en una primera mitad y de triples ante Baxi Manresa. Y a eso añadió un marcador de escándalo (130-85).

Los azulgranas rompieron el choque en el primer cuarto y no miraron atrás. Fueron batiendo marcas con el paso de los minutos. Convirtieron 23 triples de 33 intentos y aprovecharon las ausencias rivales (Álex Reyes, Dani Pérez, Agustín Ubal, Hugo Benítez y Eli Brooks) para endosarles una paliza histórica.

El UCAM Murcia arrolla al Casademont Zaragoza

Ahora pelearán el cuarto puesto de la ACB al final de la primera vuelta con un UCAM Murcia que se ha recuperado de las últimas derrotas con una importante victoria por 90-84 ante el Casademont Zaragoza.

Le ha costado, pero el equipo murciano ha llegado a los 11 triunfos en 16 jornadas y ha batido su récord de victorias en una primera vuelta en sus 28 temporadas en la ACB. Los de Sito Alonso recuperaron sensaciones, arrollando a su oponente por momentos antes de relajarse demasiado, lo que les pudo costar el resultado final.

La ventaja del UCAM se acercó a los 30 puntos antes de que el Casademont aprovechara la relajación del último cuarto para, con un parcial de 13-30, poner un resultado menos doloroso.