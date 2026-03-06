El técnico del Barça no aguanta más: "Es inaceptable"

Xavi Pascual no acepta la actitud de sus jugadores en el tercer cuarto, en el que bajaron los brazos ante el Olimpia Armani Milán

El Barça estuvo a un paso de lograr una remontada histórica en Milán. Perdía de 27 puntos en el inicio del último cuarto y llegó a ponerse a dos para acabar perdiendo por 87-84. Los jugadores barcelonistas demostraron un orgullo y pundonor que les permitió meter el miedo en el cuerpo de su rival. Sin embargo, su entrenador, Xavi Pascual, no quería quedarse con eso y acabó muy enfadado.

El de Gavá, por un lado, lamentó que el mal juego del tercer cuarto les hubiera llevado a esa situación límite. Y, por otro, que también hubieran fallado en la última jugada y perdieran el 'average' ante un Olimpia que está a dos partidos y en el límite de la zona de 'play-In'.

"Hemos tenido oportunidades de igualar el 'basket-average' pero en la última falta hemos perdido esta oportunidad. Hemos dicho de no hacer falta, y al final la hemos hecho. Tengo que analizar la última acción. En cualquier caso, ellos han estado mejor y han merecido ganar", señalaba un Pascual que sí estaba contento con lo que sus hombres ofreciendo en el inicio, pese a ir abajo.

Pascual, molesto por el tercer cuarto del Barça

Pero en su análisis dejó claro que no le había gustado que bajaran los brazos y su actitud en el tercer cuarto, que llegó a calificar de "inaceptable". "Lo primero de todo felicitar a Milán por esta victoria en un partido en el que en el primer cuarto jugamos mejor de lo que decía el marcador, pero no logramos anotar los tiros abiertos. Creamos muchos tiros abiertos pero no anotábamos. Eso destruyó nuestra mente de alguna manera y nos hundió mentalmente y llegamos al descanso tratando de reaccionar y fue peor. El tercer cuarto fue un completo desastre, nos rendimos...", analizaba Pascual.

"Finalmente en el último periodo encontramos a 5 o 6 jugadores que pelearon hasta el final y tuvimos la oportunidad al menos de igualar el average aunque con la última falta lo perdimos", añadía el preparador del Barça.

El entrenador barcelonista estaba especialmente molesto por lo que vio en ese tercer cuarto, en el que sus jugadores se vinieron abajo. "Es inaceptable lo que hicimos en el tercer cuarto, en defensa no existimos. (…) Desde el segundo cuarto al final el tercer cuarto solo hubo un equipo, el Milán nos dominó por bastante", estimaba un Xavi Pascual que al menos vio al equipo responder al final, lo que es "una buena señal de cara al futuro".

El técnico barcelonista reconoce que el equipo tiene carencias y que eso se está viendo en este tramo de la temporada. "Nos falta atleticismo en la plantilla. Es algo que necesitamos y que estamos teniendo problemas con ello toda la temporada. Desde el momento que llegué era algo obvio. Y hoy algunos de los errores que tuvimos, diciéndote la verdad, no tienen explicación. Estábamos fuera del partido, fuera del control del entrenador, fuera de todo. Algunas pérdidas en primera línea, situaciones que explicas y no se cumplen. Fue un desastre, no lo sé. Vimos el marcador con 12 abajo y teníamos claro que íbamos a perder y nos rendimos. Es algo que no puede pasar a este nivel", avisó muy molestó el de Gavá.