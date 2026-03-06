Baskonia - Paris Basketball: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

El conjunto vitoriano, en cuadro, desea dar una alegría a sus aficionados y abandonar la zona baja de la clasificación de la máxima competición continental

Baskonia no está para muchas fiestas, pero no por ello puede dejar de competir. El flamante campeón de la Copa del Rey recibe este viernes 6 de marzo al Paris Bssketball y lo hace con notables ausencias entre lesiones y otros motivos.

Pese a tal contratiempo, tener detrás al Buesa Arena esperan que sea el impulso suficiente para doblegar a los franceses en la jornada 30 de la Euroliga, ya que en caso de conseguirlo supondría un paso clave para salir de la zona baja de la tabla europea.

Entrando en nombres propios, Paolo Galbiati no podrá contar con algunos jugadores norteamericanos por problemas personales, mientras que Rodion Kurucs y Matteo Spagnolo no están del todo bien físicamente. El letón es duda por su esguince de tobillo y el italiano podrá llegar a tiempo a pesar de los problemas de espalda que arrastra. Los que sí es seguro que no estarán sobre el parqué son Tadas Sedekerskis y Khalifa Diop, bajas de larga duración en un equipo que tendrá que dar un paso adelante para superar tanto contratiempo.

Lo cierto es que tan solo una victoria separa a Paris y Baskonia, que miran al grupo que se ha formado desde la decimoquinta plaza con dos y tres triunfos más que dos equipos que sufren como visitantes.

Las fortalezas del Paris Basketball

Baskonia deberá vigilar su aro porque los galos generan muchos puntos desde el rebote ofensivo y es el plantel que mejor ataca este aspecto. También será clave para los vascos no dejar entrar en ritmo a Nadir Hifi y Justin Robinson, los auténticos motores del equipo de París. Entre ambos anotaron 50 puntos en el choque de ida.

A qué hora es el Baskonia - Paris Basketball de la jornada 30 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Baskonia y el Paris Basketball, perteneciente a la jornada 30 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este viernes 6 de marzo a partir de las 20:30 horas en el Buesa Arena de Vitoria.

Dónde ver en TV y online el Baskonia - Paris Basketball de la jornada 30 de Euroliga

Este partido entre el Baskonia y el Paris Basketball se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Deportes 3 (dial 65).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.