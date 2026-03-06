Okeke da un toque de atención a Sergio Scariolo en el Real Madrid

El ala-pívot norteamericano, habitual descarte entre los tres extracomunitarios, fue clave para que el Real Madrid se mantuviera en los momentos más difíciles del último cuarto ante la Virtus Bolonia

El Real Madrid sumó una sufrida victoria ante la Virtus Bolonia merced al acierto exterior de Campazzo, Hezonja y Maledon en los últimos minutos y a una defensa en la que sobresalió Andrés Feliz sobre Edwards y un Chuma Okeke que apareció en los momentos más complicados.

La victoria blanca, unida a otros resultados y aplazamientos de esta 30ª jornada de la Euroliga, permite a los Scariolo situarse entre los cuatro primeros, lo que le daría ventaja de campo si ahora se jugasen los 'play offs'.

No todo fue festivo en el equipo blanco, que vio cómo en el arranque de encuentro el público pitaba de nuevo a Sergio Scariolo. El técnico italiano obvió esa situación, felicitó a sus hombres por el triunfo y avisó que queda dar un paso más. "Hay un punto de tensión porque estamos perfectamente en línea con nuestros objetivos. Estamos cerca, pero a la vez todavía estamos lejos. Faltan todavía ocho partidos, así que tenemos que saber que alguno perderemos. Tenemos que saber que alguno nos costará mucho ganarlo, pero al final lo importante es que mantengamos esa cohesión y ese espíritu para que cuando toque dar el golpe definitivo estemos ahí todos", indicaba el de Brescia.

Hezonja, con 19 puntos, y Tavares, con 14, fueron los máximos anotadores de un Madrid en el que Trey Lyles confirmó su mal momento actual; y en el que Chuma Okeke mandó un mensaje muy claro a su entrenador.

Sergio Scariolo valora la actitud de sus jugadores

Habitual descarte de Scariolo en los partidos importantes de ACB y Copa del Rey, Okeke demostró que puede ser importante. Cuando más sufría el Madrid en el último cuarto, su garra apareció, recuperó balones importantes y contagió a sus compañeros, que elevaron el nivel y pudieron llevarse el triunfo ante la Virtus. El jugador de ascendencia nigeriana se ganó los elogios de Sergio Scariolo al final del encuentro.

“Estoy muy contento de la actitud que hemos tenido, entendiendo que era un partido en el que teníamos que emplearnos a fondo para ganar y, finalmente, lo hemos hecho con un muy buen último cuarto. Estos partidos son peligrosísimos porque parece que vas ganando pero al final te alcanzan. Hemos reaccionado bien cuando nos hemos puesto por delante", añadió el de Brescia.

Scariolo daba más mérito al triunfo porque ha llegado con varios jugadores sin apenas entrenamientos en una semana y con viajes largos por sus compromisos con las respectivas selecciones nacionales. “Prácticamente, no has podido entrenar con el equipo al completo y es un viaje tremendo. No es lo mismo hacerte 200 kilómetros fáciles tras haber jugado 10 minutos, como decíamos antes. Obviamente, no lo hubiese dicho si hubiéramos perdido porque puede sonar a excusa. Sin embargo, suena a rédito de los jugadores que han hecho un buen esfuerzo para ganar. Sin ser brillantes, pero con actitud y con cohesión”, destacó Scariolo.

El exselecionador español reconocía que no lo ha visto ganado ni cuando vencía de diez a un minuto del final. “No lo he visto ganado hasta el final. Los dos triples seguidos y las dos defensas seguidas nos han dado ese punto de tranquilidad que nos ha permitido manejar el final del partido. (...) Psicológicamente tú tienes que ganar y eso te complica siempre, sobre todo cuando un equipo no tiene nada que perder y mete así”, estimaba sobre la presión que la Virtus metió al final del encuentro.